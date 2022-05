Qué fue de 'La Cuatro' de 'Sábado Gigante' y lo que dijo de la trágica muerte de su marido

Gloria Benavides reapareció en televisión en una emotiva entrevista con Martín Cártamo, en el programa 'De tú a tú' que se transmite en el Canal 13 de Chile. Ahí, la actriz recordó uno de los peores pasajes en su vida con la muerte de su esposo, y recordó su icónico personaje de 'La Cuatro'.

Durante 29 años compartió reflectores con Don Francisco en el histórico programa 'Sábado Gigante'. Al llegar, Gloria era 'La Cuatro Dientes', pues por su personaje se pintaba los dientes; sin embargo, el patrocinador de la sección cómica era una pasta de dientes, así que de 'La Cuatro Dientes' pasó a ser simplemente 'La Cuatro'.

Durante años hizo reír a Latinoamérica, pero en su vida personal vivió un drama por la muerte de su esposo Joaquín Molina en octubre de 1988, frente a su hijo.

"Tenía 27 años, después conocí al papá de mi hijo y me volví a enamorar y me casé. Fue un matrimonio con mucho amor, nació Joaquín que es la felicidad de las 3 mujeres que habíamos en la casa. Tengo la fortuna de que los malos momentos se borran. Fui feliz", recordó.

Sobre el trabajo de su esposo, recordó: "Se vivía un momento difícil en el país. Nos veíamos muy poco en realidad. Él nunca estaba, siempre estaba en trabajo, lo mandaban lejos, él era militar, tenía con otro oficial todas las especialidades, comandos, uso tácticos, instructor de guerrilla... Siempre le decía que mientras menos supiera yo, era más fácil para mí la vida".

Al hablar de la tragedia, 'La Cuatro' mencionó: "Fue brutal. Es difícil explicarlo porque la situación es tan, como una locura, que venga una persona, se baja de un auto, ametralla a otra que está con un niño de la mano, que era mi hijo (en ese momento, de 12 años). Es difícil ahondar en ese tema, las heridas no se cierran, pueden hacer una costra, pero siempre están abajo. Se vive, se supera con amor. Gracias a Dios mi hijo (de 45 años)encontró a su esposa y tiene 4 niños preciosos que llenan su vida de amor. Toda una vida recuperándose, pero él es feliz".

"No existe algo más fuerte. Siempre me he aferrado a la fe, soy creyente y eso me ha ayudado mucho en la vida", confesó sobre salir adelante. Ahora es abuela de 8 pequeños.

Al ser comediante, actriz y cantante, su vida artística sigue vigente en Chile. Sigue pisando escenarios ya sea con música, o con la obra de teatro 'Viejas de mierda'.