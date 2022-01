Qué fue de Christina Pastor, la actriz que dejó las telenovelas porque le pagaban "bien poquito"

A Christina Pastor seguramente la viste en varias telenovelas, películas, y hasta sketches de 'Desde Gayola', pero decidió retirarse a irse a Estados Unidos porque como actriz no le pagaban bien en México. De sus más recordados personajes está el de 'Antonia', de 'Por ella soy Eva'.

Sin embargo, hace unos días comentó que podría volver al medio porque ya tiene agencia de representación. "Ya tengo management, el más importante de México, me agarró anoche. Ese management maneja a Belinda, Nodal, Ana Bárbara, Kate del Castillo... Estoy en una agencia y si hay personajes... pues yo por el momento quiero hacer proyectos acá porque acá vivo (en Estados Unidos). Mi prioridad es mi empresa, si sale un comercializo que me ayude a comprarme la Tahoe, pues bueno. Si sale qué bueno, y vemos".

Y es que Pastor tiene actualmente su propia compañía de transporte, Woman to Woman Driving Service, en Estados Unidos. Sobre regresar a la televisión, tendría que ser con buenas condiciones, porque ella misma ha dicho que se retiró porque economómicamente no le convenía.

“Me pagaban bien poquito y me dio coraje. A mí económicamente no me convenía seguir siendo actriz […] “Siempre demeritaron mi trabajo los ejecutivos. Siempre me dijeron que tenía que trabajar más, si era posible yo creo otros 15 años más y por eso justamente después de Por ella soy Eva decidí hacer mi vida”, ha contado en redes sociales.

"A mí nunca se me valoró. Fui muy mensa porque no tuve un manager, en esa época no se usaba mucho. Yo siempre quise ser actriz y sin saber negociar. Cuando empezaron a pasar proyectos, a mí económicanente no me convenía seguir trabajando en la empresa porque cada vez que iba a hablar con el alto mando me decían que tenía que trabajar más. ¿Cuánto? ¿15 años más? ¿O sea hago una huelga en los pasillos sin comer para que me den un protagónico? Te daban cada estupidez de respuesta que me cansé de eso.

"Al final, yo veía compañeros míos que se compraron una casa con una novela, o la casa venía dentro del contrato. Y yo nunca tuve nada", se sinceró.

LA VOLVEREMOS A VER CON LA RETRANSMISIÓN DE 'ALBORADA'.

Pese a que ya no quiere volver, sigue disfrutando de su trabajo en la televisión. Hace unos días, presumió que como en Las Estrellas volvió a comenzar 'Alborada' esta semana, a ella le conviene económicamente, gracias a las regalías. "Me pagan el equivalente a lo que gané, haz de cuenta que volví a hacer la novela. No salgo mucho, era la esposa del Conde de Guevara (Luis Roberto Guzmán)", confesó en una transmisión de YouTube.

¿Cuánto ganaba? "En mis épocas, por el tabulador del sindicato eran mil 500 pesos por día de trabajo, por 8 horas, y las horas extras las pagan doble. A parte arreglas con Televisa que te den un pago por el proyecto, lo que tú arregles con la empresa; ese pago se le llama carta de vestuario y ahí se ven unas diferencias estratosféricas. A mí lo máximo que me llegaron a pagar fueron 3 mil pesos por capítulo, al gran actor Cuauhtémoc Blanco, que no es actor, salió en una novela de Juan Osorio y a él le pagaban 20 mil dólares por capítulo. Depende de una y mil cosas.

Actualmente está casada y adoptó a tres jovencitos que ya vivían en Nueva Jersey.

