Qué fue de Alejandra Lazcano, la actriz que aparece en 'Venom 2' con David Zepeda

Causó gran revuelo la presencia de David Zepeda en la escena post créditos de 'Venom: Let there be carnage', pero también aparece la actriz Alejandra Lazcano, quien estuvo ausente de los reflectores por algunos años.

En dicha escena de 'Venom 2', retomaron imágenes de los actores mexicanos cuando protagonizaron la telenovela 'Acorralada' que produjo Univisión en 2007. Ahí, Zepeda interpreta a 'Maximiliano Irazábal Alarcón', uno de los amores imposibles de 'Diana Soriano', interpretada por Alejandra Lazcano.

A la actriz la recordamos desde adolescente, cuando participó en telenovelas de TV Azteca como 'Catalina y Sebastián', 'El amor no es como lo pintan' y 'Como en el cine', una de las más recordadas de hace 20 años.

Alejandra tiene una amplia trayectoria en telenovelas, y llegó a ser protagonista no solamente en 'Acorralada', sino en otras producciones como 'Pobre diabla' y 'Valeria', una producción de Venevisión Internacional.

Antes de retirarse durante un lustro para resolver temas personales, su último trabajo en TV Azteca fue la telenovela 'Caminos de Guanajuato', en 2015.

Sin embargo, este 2021 volvió a la pantalla del Ajusco. Hace apenas unas semanas apareció en el episodio 'Mentiras' de la serie 'Un día para vivir', protagonizada por María José Magán.

"Y de esto se trata la vida, de caerte 10000 veces y levantarte cada vez más fuerte y feliz de lo aprendio en el proceso! Seguro vendrán más caídas y aquí estoy para recibirlas y levantarme las veces que sean necesarias", publicó hace unos días Alejandra Lazcano, quien publicó nuevas fotografías donde se ve mejor que nunca.

¡SUSCRÍBETE A TVYNOVELAS!