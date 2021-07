Qué dijo Caeli sobre YosStop y por qué la acusa de violentar a otras mujeres

El escándalo no deja libre a YosStop, quien celebra su cumpleaños en prisión, pues la youtuber Caeli rompió el silencio sobre el infierno que vivió a causa de Yoselinne 'N'.

La influencer publicó un video en YouTube en el que, en media hora, recordó todo lo que hizo su colega contra ella, al hablar mal y criticarla por ciertas acciones.

"Soy la mujer más bulleada por YosStop, la peor fue cuando viví la peor experiencia (abuso) que he vivido en mi vida, en Argentina, me costó mucho hablarlo, cuando subí ese video para decirles que tuvieran cuidado, YosStop lo primero que decidió hacer fue burlarse de mí".

Y es que Caeli quiso establecer que lo hecho por YosStop contra Ainara Suárez, quien la acusa de porn0grafía infantil, no es un caso aislado, y que el estilo de Yoselinne es atacar a otras mujeres.

Caeli recordó ejemplos como el de una chica trans llamada Mika, quien aparentemente se suicidó luego de los ataques recibidos por YosStop, en un video titulado "Qué vieja tan rara", que ya no existe en su canal de YouTube.

La youtuber estableció que ella, al igual que otras mujeres, han sido víctimas de YosStop y sus ácidos comentarios contra quien sea. También recordó el caso de Valeria, una chica que se quitó la vida tras el ciberacoso sufrido.

“YosStop es una mujer que me causó mucho daño porque ella lleva más de ocho años tratando de humillarme, de exponerme, de que la gente me haga bullying. Porque lo que ella dice en sus videos, toda la gente va y te lo dice”, dijo.

Y aunque dijo que no le da gusto que su colega esté detenida actualmente, sí resaltó el problema: "Yoseline Hoffman vio que podía sacar contenido de ahí. Que podía sacar dinero de ahí, que es buen contenido. Porque si es buen contenido lo pones, así sin más".

“Siento, así como Ainara, que esto tiene que parar. Yoss, me dañaste, me dañaste mucho. (...) Justicia por Ainara, justicia por Mika, justicia por todas las que hemos pasado y sufrido por culpa de Yoseline, de YosStop. Que se haga justicia de cualquier manera. No permitamos aplaudirle cuando se burla de más gente. Ya basta de verdad”, sentenció Caeli.

¡SUSCRÍBETE A TVYNOVELAS Y TODAS TUS REVISTAS FAVORITAS!