Qué decía la carta de Montserrat para Yolanda Andrade tras su infidelidad con Verónica

Tanto Montserrat Oliver como Yolanda Andrade han hablado del momento en el que terminaron su relación amorosa luego de la presentadora entró a Big Brother y conoció a Verónica Castro. Pero hasta hace poco ni la misma Yolanda sabía del contenido de una carta escrita hace 20 años.

En entrevista con Isabel Lascurain, Yolanda recordó su romance con Montserrat y lo complicado que fue su ruptura, tras serle infiel con Verónica Castro. Así lo dijo:

"Cuando tronamos fue muy difícil. Tronamos y fue mi culpa... Porque la engañé con otra persona... Y entonces fue bien cabrón porque el otro día me encontré una carta, carta que nunca leí hasta hace poco...".

En la emoción dijo con todas sus letras el nombre de Verónica: "Y la carta decía: 'No me importa que tú tengas esas emociones por esa persona, con Verónica, pero yo te quiero decir que te perdono, que no te quiero perder por esa inquietud que estás viviendo'".

"Entonces la Montse siempre me hablaba de algo, de 'leíste lo que te dije?', y yo no la había leído. Ahora que la leí, lloré, porque dije '¿Cómo me está perdonando ella algo tan fuerte que pasó?' Me decía unas cosas bien bonitas".

Hace poco no dijo qué tenía la carta.

Durante una transmisión en vivo, Yolanda ya había mencionado la carta, pero no reveló su contenido. Ocurrió cuando le mostró a Montserrat que, dentro de un marco de fotografía, encontró la carta.

