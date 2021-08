"¡Qué chin* te importa!": A Juan José Origel lo hicieron enojar y así explotó

Juan José Origel acostumbra subir videos cada semana en su canal de Youtube para platicar con sus seguidores, pero esta vez hubo un comentario que lo molestó de más.

En el video titulado "Que me parezco a la Serrano?", 'Pepillo' Origel le respondió a una usuaria el comentario que le dejó, al compararlo en aspecto a Irma Serrano, 'La Tigresa'.

El periodista, como pocas veces lo hemos visto, le respondió a una mujer por su crítica, y de paso, se defendió por cualquier cirugía que se haya hecho o se haga en el futuro.

"Llevo una cirugía y lo conté. Y si me hago otra y pasado mañana otra, qué chingados te importa, con eso te digo todo", dijo muy molesto Pepillo Origel.

"No te metas, porque yo también me meto. Majadera, a ver, si me opero o no me opero, a ti qué te importa, Rosario Sánchez, metiche, te voy a bloquear".

"Este canal no es para ofender, ni yo a nadie ni nadie a mí. Y si estoy cirugeado y si mañana me hago otra cirugía, muy mi cuerpo", dijo Origel.

Juan José Origel defendió su edad y sentenció: "¿Te caigo gordo? No me veas, y ya". Sin embargo, y aunque él ha dicho que ya se quiere retirar para disfrutar de la vida en León, Guanajuato, el trabajo no lo deja.

Además de 'Con permiso' que graba semanalmente con Martha Figueroa para Unicable, en el programa 'Hoy' lo volvieron a llamar para que tuviera una participación especial cada 8 días.

