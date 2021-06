'Qué Miembros tan padres': Yordi Rosado confiesa cómo afecta el divorcio como papá

Este 19 de junio, los conductores de todas las temporadas de Miembros al aire celebrarán a los papás en su día con el programa especial ¡Qué miembros tan padres!, el cual se transmite a las 21:00 horas por las estrellas.

Yordi, ¿Qué significa para ti ser papá? "Ser papá es lo que más me hace feliz en la vida; soy una persona muy emocional y cariñosa, entonces, ser papá cubre todos esos ángulos que me encantan de la vida y que más disfruto. En general, soy de trabajar y estar con mis hijos, no soy tan amiguero ni de andar de fiesta.

¿Cuántos años tenías cuando tuviste a tu primer hijo? "Treinta y tres años, ya no estaba tan chavito, pero fue padrísimo.

¿Cómo recuerdas el momento en el que tuviste a tu primer hijo en tus brazos? "Muy padre, tenía muchos nervios, quería que todo saliera bien porque fue un niño con muchas complicaciones y tenía miedo de que le pasara algo, pero finalmente todo fluyó, y cuando empezó a verme y sonreírme sentí lo más hermoso del mundo.

¿Qué ha sido lo más difícil que has pasado como padre? "Creo que los momentos más difíciles en general han sido dos: cuando han llegado a tener algún problema de salud, porque es muy preocupante, y cuando me divorcié, porque ello implica encargarte tú solo de tus hijos cuando están contigo, y aprender a convivir de una manera distinta.

¿Cómo manejaste la situación del divorcio con ellos? "Hablando; he escrito varios libros sobre el tema, entonces, sé que debemos decirles que ellos no son los culpables de nada, que no van a perder a ninguno de sus padres y que simplemente es una separación, pero que siempre estaremos para apoyarlos.

¿Qué tipo de papá eres? "Muy cariñoso, pero a la vez muy estricto, firme y pongo límites, no soy barco, pero sí soy muy cercano, amigo, bromista y divertido.

¿Cómo les llamas la atención? "Hablando, soy muy de razonar, pero sí hay momentos en los que vengo muy tenso o cansado del trabajo y puedo explotar en cualquier momento.

Ahora que tienes una nueva pareja, ¿cómo lo han tomado? "Bien, les gusta verme feliz, me apoyan y están muy contentos de conocer a mi pareja; la verdad es que todo eso lo hemos llevado muy bien en familia.

