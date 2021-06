'Qué Miembros tan padres': Paul Stanley así recuerda a Paco Stanley

Este 19 de junio, los conductores de todas las temporadas de Miembros al aire celebrarán a los papás en su día con el programa especial ¡Qué miembros tan padres!, el cual se transmite a las 21:00 horas por las estrellas.

Paul, ¿Has pensado en convertirte en papá? "Sí, ¡me encantaría!, pero ahorita estoy bien clavado en la chamba y me da miedo no poder brindarle a un hijo todo ese tiempo que se merece, porque yo pasé por eso, mi papá trabajaba mucho, entonces, cuando sea papá, quiero darle momentos de calidad a mis hijos.

Entonces, ¿no lo descartas? "Para nada, todavía no he pensado cuántos hijos me gustaría tener, pero tendrá mucho que ver mi bolsillo para darle o darles todo lo que necesiten. Gracias a Dios, ahorita tengo mucho trabajo y por eso lo pienso, obviamente a mi chava le encantaría que tuviéramos un bebé, pero creo que todavía tenemos tiempo; en este momento estoy forjando una carrera que con el tiempo me permitirá darle una buena calidad de vida a mi hijo.

Por cierto, se cumplieron 22 años de la muerte de tu papá, ¿cómo lo recuerdas? "Con mucho cariño. Siempre hay mucha añoranza de lo que vivimos, de su persona… La verdad es que veo en YouTube y en las redes sociales muchos programas que él hacía y lo extraño demasiado, murió cuando yo tenía entre 13 y 14 años.

Siempre hace falta la presencia de un papá… "Totalmente, pero eso no es pretexto para no salir adelante, cumplir tus metas y disfrutar de tus éxitos.

¿Qué le aprendiste? "A no claudicar, que debo salir adelante y cumplir mis sueños.

¿Recuerdas algún momento en especial a su lado? "Tengo muchos, pero recuerdo que cuando nos veíamos nos gustaba comer hamburguesas Burger Boy porque él las anunciaba; nos poníamos a jugar, era muy divertido.

¿Qué es lo que más extrañas de él? "Sus consejos y que me guíe para seguir haciendo las cosas bien.

