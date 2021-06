'Qué Miembros tan padres': Juan Soler reflexiona que "ser papá es una misión de vida"

Este 19 de junio, los conductores de todas las temporadas de Miembros al aire celebrarán a los papás en su día con el programa especial ¡Qué miembros tan padres!, el cual se transmite a las 21:00 horas por las estrellas.

Juan, ¿Qué significa para ti ser papá? "Me parece una experiencia digna de vivir, venimos a este mundo a perpetuarnos, y lo hacemos a través de nuestros hijos, entonces, ser papá es como una misión de vida, además, es muy divertido y terapéutico, porque los hijos constantemente nos están enseñando cosas, así que es una comunión muy linda.

¿Cuántos años tenías cuando fuiste papá por primera vez? "25 años.

¿Qué ha sido lo más gratificante que te han brindado tus hijas? "El hecho de que saben que les pertenezco, entonces, su saludo despreocupado, sin compromiso y cotidiano es el regalo más grande siempre.

¿Qué es lo más difícil que has vivido en esta aventura? "Realmente han sido más los momentos gratificantes; hace poco mi hija Valentina, quien vive en Argentina, me convirtió en abuelo y eso me hizo muy feliz, ¡es como el siguiente nivel de ser papá!

¿Has sido celoso con tus hijas? "La verdad, no, tengo la convicción de que les inculqué grandes valores y saben hacer las cosas bien. Mi hija Valentina, por ejemplo, supo elegir a un buen hombre para formar una familia; además, tengo muy buen diálogo con ellas, y cuando me cuentan sus temas personales, trato de escucharlas y brindarles los mejores consejos.

¿Ellas son celosas contigo? "Les doy muy poco motivo para que lo sean, realmente soy un hombre muy bien portado.

Ahora que te diste a una nueva oportunidad en el amor, ¿cómo lo tomaron? "¡Muy bien! Están muy tranquilas y hablamos del tema de una manera muy abierta.

¿Con tu papá cómo fue la relación? "Mi papá fue muy exigente conmigo, seguramente porque venía de la guerra civil española, con una crianza más rígida, pero también un padre extremadamente amoroso a su estilo, jamás me dijo “te quiero”, pero siempre estuvo presente.

¿Qué tipo de papá eres tú? "Más barco; en algunas cosas trato de ser estricto, pero sí soy muy relajado porque me encanta ver felices a mis hijas. Sin embargo, trato de ser riguroso en la parte académica y en la disciplina, porque me interesan mucho la ética y la moral.



