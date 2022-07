"Puedo ver este dolor profundo en sus ojos": Ingrid Coronado habla del luto de sus hijos

Aunque su relación ya no pudo seguir, a Ingrid Coronado y Fernando del Solar los unirá por siempre sus hijos Luciano y Paolo, de 13 y 10 años respectivamente, quienes se enfrentan a una gran prueba de vida tras la muerte de su padre por complicaciones de neumonía, luego de una larga batalla contra el cáncer.

Una semana después de la muerte del presentador, Ingrid habló un poco sobre cómo manejan las emociones en su casa. Ocurrió durante la sección de tarot de su programa de radio, donde le salió la carta de las emociones.

"A veces este tarot se pone fuerte y que esté saliendo la carta de las emociones el día de hoy, cuando la semana pasada desgraciadamente falleció el papá de mis hijos, no es una casualidad”, admitió Ingrid ante los micrófonos.

“...Porque finalmente nosotros llevamos trabajando nuestras emociones. Había sido una batalla de 10 años muy fuerte”, añadió. Dijo que con lo que acaba de ocurrir, sus hijos están “como en un doctorado emocional”.

Y es que Ingrid comentó que está segura de que la mejor forma de guiar a sus hijos es trabajando en ella misma... "Si yo soy capaz de manejar mis emociones, de ordenarlas y expresarlas, eso es lo que mis hijos van a aspirar y aprender. En esta situación sí estamos en un doctorado emocional".

"Me gustaría compartirles algo que me dijo la tanatóloga que me ha estado asesorando en este proceso. Ella me dijo que tenemos que pensar en tres cosas importantes: pensar menos, sentir más y movernos".

Reveló cómo están sus hijos en medio de su duelo: "Yo lo veo con mis niños, que debo decir que están haciendo un trabajo hermoso. Para mí ha sido una de las experiencias más difíciles por las que he pasado, pero sin lugar a dudas de las más hermosas, porque el ver cómo le echan ganas, cómo quieren salir adelante, puedo ver este dolor profundo en sus ojos, pero también puedo ver cómo no se van a dejar vencer".

"Eso es algo maravilloso, el lograr transformar las experiencias difíciles en algo positivo, lograr tener relaciones más reales y cercanas con los demás. Vale la pena que todos los días descubramos qué es lo que estamos sintiendo, más allá de negarlo, decir 'ok, esto siento en este momento', para entonces poder expresarlo de manera saludable y así transformarnos en un ser humano mejor", insistió.