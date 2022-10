Pudo ser una lesión mortal: Caída de Alejandra Guzmán puso en riesgo su vida

La semana pasada, Alejandra Guzmán sufrió en Washington, Estados Unidos, una de las lesiones más riesgosas registradas sobre un escenario en la historia de la música. Ocurrió el martes 27 de septiembre, mientras iniciaba su presentación en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas. La hija de Enrique Guzmán y Silvia Pinal era parte del evento principal de Hispanic Heritage Foundation, que enaltece la hispanidad en el vecino país del norte, y dónde además sería reconocida.

Sin embargo, mientras interpretaba la canción Mala hierba, apenas la segunda de la noche, ejecutó un paso de ballet llamado ecarte, en el que deslizó una de sus piernas, haciendo una aparente presión que botó la cabeza de una de sus dos prótesis de cadera, su talón de aquiles desde 2009, y cayó de espaldas sobre el escenario ante la vista atónita de los asistentes y músicos de la orquesta que le acompañaba.

HIZO PALANCA CON LA PIERNA

El doctor Víctor Encina, especialista afamado por sus consejos en redes sociales y con autoridad para opinar, refiere que con las dos prótesis Alejandra reemplazó la articulación de la cadera en la cabeza femoral. Dicha prótesis está constituida por una aleación de cromo, cobalto y titanio que permite que el paciente recupere la movilidad en caso de que la cadera esté muy desgastada.

“No sabemos si tiene prótesis totales, semi prótesis o de doble movilidad. Lo que sucede cuando se luxa es que la cabeza de la prótesis sale de la copa, se va hacia atrás y se causa otra luxación, porque biomecánicamente hizo una hiperextensión y una abrupción de la otra cadera, haciendo un brazo de palanca, y se zafa”.

HAY PERSONAS QUE MUEREN POR ESO

Según la Enciclopedia de Medicina clínica, Volumen 137, se explica que de 40 mil pacientes que anualmente sufren una fractura de cadera fallecen unos 10 mil durante los 12 meses posteriores a esta. “La tasa resulta elevada porque generalmente se lastiman órganos internos que pueden resultar comprometedores para la vida misma”.

ELLA ASEGURA ESTAR BIEN

Humberto Iturralde, representante de Alejandra Guzmán, comentó respecto al incidente: “Está bien, gracias a Dios. Se le zafó la cadera, pues tiene dos prótesis de titanio, y por eso se cae”. Luego envió el comunicado que aquí mostramos. Por su parte, Alejandra compartió un audio dirigido a sus admiradores: “Gracias por preocuparse por mí y mandarme tantas bendiciones. Realmente estoy bien; lo que pasó es que se me dislocó mi cadera derecha. Tengo dos prótesis, y a veces puede pasar. Nunca me había pasado, pero en el Kennedy Center me pasó. Quiero que dejen de preocuparse, que sepan que estoy bien, que voy pronto a mi casita, que los quiero mucho, que va haber mucho rock and roll, y no hay fractura, gracias a Dios. Besos”.

Sigue el chisme:

Así reaccionó Anahí al compromiso de Maite Perroni con Andrés Tovar

Humberto Zurita habló de su supuesto romance con Stephanie Salas

Shakira irá a juicio por fraude fiscal, responderá por seis delitos