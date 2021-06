¡Protegen casas de Juan Gabriel en España!

TEXTO: HUGO MALDONADO Y PABLO ANTONIO CASTRO ZAVALA

Recientemente, en un medio de comunicación español se aseguró que una de las dos propiedades que Juan Gabriel tenía en España (una en Madrid y otra en Salamanca), había sido regalada por él a su amiga Isabel Pantoja.

El abogado Guillermo Pous, albacea de la sucesión testamentaria del Divo de Juárez, aclara que la información es falsa. El legista explica en entrevista que ambas propiedades forman parte de la herencia que Alberto Aguilera Valadez dejó a su hijo Iván.

También nos comparte detalles de otra propiedad ubicada en Parácuaro, Michoacán, que fue recuperada por Iván tras un litigio con su tío Pablo Aguilera (hermano mayor de Juan Gabriel). Además, nos revela en qué va la demanda contra Eugenio Alfonso Martínez Benavides (exmánager de Juan Gabriel), quien fue obligado a devolverle al hijo del artista un penthouse ubicado en el hotel The Waldorf Astoria en Nueva York, y pagar la cantidad de seis millones de dólares.

¿Juan Gabriel le regaló una de sus casas en España a Isabel Pantoja? "Absolutamente falso, no existe tal obsequio. Las dos propiedades existentes en España le pertenecen a la sucesión, y en consecuencia de eso, a Iván.

¿Iván ya pudo recuperarlas? "La sucesión tiene posesión plena de ambas propiedades. Fueron incluidas en la herencia que el cantante le dejó a Iván.

Hay una versión de que Iván no podría tomar esta propiedad debido a que existe un adeudo en el pago de impuestos… "Se tienen que pagar los impuestos como consecuencia de la sucesión derivada de la herencia, pero de eso a que no pueda tomar posesión, es falso; la tiene, y plena.

¿Isabel Pantoja los ha contactado para reclamar esta propiedad como suya? "Absolutamente no; al menos a Iván no, y tampoco a mí, hasta el día de hoy.

Por otro lado, ¿qué pasó con las propiedades ubicadas en Parácuaro, que el hermano de Juan Gabriel se negaba a devolver? "Ya se había reconocido que teníamos la razón, y conminamos al señor Pablo Aguilera para que hiciera la entrega inmediata de estas propiedades, además, que estuvieran al corriente en el pago de impuestos y en perfectas condiciones, como las recibió, con una rendición de cuentas por la administración que tuvo de ellas, lo que en ninguno de los casos sucedió. Ya tenemos la posesión física y legítima de esas propiedades, e incluso podemos disponer libremente de ellas. Pertenecen a Iván Aguilera, no a la sucesión, no eran de don Alberto, estaban a nombre de Iván Aguilera.

¿Por qué Pablo vive ahí? "Existía un contrato de comodato en el que se le permitía permanecer en esas propiedades y que las administrara rindiendo cuentas. La razón por la cual se le demandó es porque concluyó la vigencia del contrato de comodato y él no quiso salirse a pesar de ello.

¿En qué condiciones encontraron la propiedad? "Está destrozada, saqueada... Tiene cero mantenimiento, completamente deteriorada por un mal uso y no solamente por el transcurso del tiempo.

Tenemos conocimiento de un documento poder que Pablo tiene para habitar la propiedad… "Desconozco si existe un poder, pero entiendo que es una autorización tácita a un predio que colinda con las propiedades de Iván, está a nombre de Eugenio Alfonso Martínez Benavides, donde Pablo construyó una casa en la que vivía; sin embargo, ese mismo predio se encuentra embargado por la sucesión debido al adeudo que existe en contra del señor Martínez Benavides. De cualquier manera, la consecuencia será que Pablo también va a tener que salirse de ahí.

La resolución que obtuvieron a favor de Iván, ¿anula el poder que tiene Pablo? "El poder no se anula, no significa que el señor Martínez Benavides no le siga dando oportunidad de vivir ahí, pero la consecuencia del problema que existe con él es que, quien se encuentre habitando esa propiedad, va a tener que dejarla, porque se embarga y se toma la posesión de la misma.

¿Cuántos procedimientos legales hay contra Martínez Benavides? "Está el de Estados Unidos, que involucra el penthouse ubicado en el hotel The Waldorf Astoria en Nueva York, y además el pago de una cantidad cercana a seis millones de dólares por un adeudo que él tenía con don Alberto.

¿Iván ya tuvo acceso al penthouse? "No, debe resolverse primero de manera definitiva el asunto



