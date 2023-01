¡Procederá legalmente! Paul impedirá serie de Paco Stanley con Belinda y Diego Boneta

Desconcertado, triste y muy enojado se siente Paul Stanley, luego de que hace unos días se diera a conocer que la serie sobre su padre ya se está trabajando, y que incluso Belinda, Diego Boneta y Luis Gerardo Méndez forman parte del proyecto. El disgusto de Paul es, principalmente, porque lo único que quieren es sacar provecho, retratando a su padre como un criminal, y eso, el conductor del programa Hoy, aseguró, ¡no lo va a permitir!

“INTENTAMOS NEGOCIAR, PERO ELLOS YA TENÍAN SU GUIÓN HECHO”

¿Qué piensas de la serie que, trascendió, ya se está trabajando sobre tu padre? De plano ni esa ni ninguna bioserie de mi padre, hasta el momento, está respaldada por la familia Stanley.

Sabemos que te buscaron para llegar a un acuerdo… Sí, hace unos meses estuvimos platicando con la producción y con el que era nuestro abogado, el licenciado Guillermo Pous, sobre la posibilidad de hacerla, pero nos dimos cuenta de que no íbamos en el mismo camino.

¿Por qué? Mi hermano y yo intentamos negociar que fuera una historia donde se hablara más de la trayectoria de mi padre, pero parece que ellos (la productora ) ya tenían su historia, su producto, y su guión hecho; son seis capítulos en los que se habla de los últimos días de mi papá y donde lo retratan como si fuera un criminal y no, Paco Stanley es mucho más, toda la trayectoria que tiene, es un icono de la televisión mexicana y ellos se fueron por la libre.

¿Piensan proceder legalmente? Sí, es lo que sigue, hablar con los abogados y a ver qué procede, lo más importante es cuidar la imagen de mi papá porque es alguien que ya no está y no se puede defender, no es como Luis Miguel, pero para eso estamos nosotros, sus hijos.

¿Cómo te sientes con todo esto? Enojado, frustrado… porque es gente que se aprovecha de la situación y nada más, nosotros ni hemos buscado hacer la serie, siempre nos han buscado para hacerla, pero la intención de los tres hijos (de Paco Stanley) es la misma, hacer algo lindo, un homenaje chido para mi papá, porque se lo merece el gran Paco Stanley, recordar lo bonito que fue verlo todas las tardes.

Entonces, sí aceptarían que se hiciera una bioserie, pero en esos términos… Desde luego, si alguien se acerca y (el proyecto) va con lo que queremos contar nosotros, adelante, pero si van a querer lo mismo va a estar muy cañón que suceda (que cuenten con la autorización de la familia).

¿Estabas enterado de que ya se estaban haciendo los castings? Sí, a voces supe, pero no sabía que iban ni Diego ni Belinda, sólo sabía de Luis Gerardo… varios compañeros me dijeron que habían ido al casting, por eso fue que supe, pero no pensé que realmente (se fuera a hacer), pensé que sólo se estaba haciendo ruido.

¿Has pensado en tener un acercamiento con los actores confirmados para expresarles tu inconformidad? No, los actores no tienen la culpa, al final cualquiera quisiera contar una historia de ese tipo, pero lo que sí es que hay que exhortar a todas las plataformas para que sepan (qué producto) es el que están comprando.

Sigue el chisme:

Exhiben los mensajes que Piqué nunca le respondió a Shakira

Shakira antes de ser famosa: a qué se dedicaba y lo diferente que lucía

Paparazzi que captó a Clara Chía lapida a Piqué: "Eres un mediocre"