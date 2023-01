Priscila Ángel vio la muerte de cerca y cuenta el viacrucis que la llevó a pensar en lo peor

La fe que profesa fue determinante para que Priscila Ángel saliera adelante después de padecer COVID-19, enfermedad que ha cobrado millones de vidas en todo el mundo, incluyendo la de varios integrantes de su familia. La cantautora se siente afortunada de haber librado esta prueba que la puso al borde de la muerte. Participar recientemente en Las Mañanitas a la Virgen de Guadalupe es una de las bendiciones que han llegado recientemente a su vida, luego de que el año antepasado, ya retirada de la vida artística, no pudo hacerlo por motivos de salud.

“Estoy contenta y agradecida con Dios porque, justo en ese momento, estaba hospitalizada muy enferma, tanto que pensé que me moría; me costó varios meses recuperarme. Es para mí un regalo, una gran bendición poder compartir nuestra fe a través de la música”, dijo la también esposa de Gustavo Ángel.

“BAJÉ SEIS KILOS Y CASI NO PODÍA CAMINAR, NI RESPIRAR”

En entrevista, nos reseña los duros momentos que pasó, las secuelas que le quedaron y lo difícil que fue superarlas: “Fue muy pesado, fueron meses en los que estuve muy mal; bajé como seis kilos que, para mí estatura, es bastante. Casi no podía caminar ni respirar ni nada, me costó mucho recuperarme, pero siempre la fe me ha sacado adelante en todos los momentos. Esta no fue la excepción y aquí estamos”.

Dentro de la difícil situación que vivió, agradece haber sido la única contagiada en su entorno cercano: “También se enfermaron mi hermana y mi cuñado, pero en mi hogar sólo yo; gracias a Dios, a mi9 esposo y mis hijos no les pasó nada”.

“LE DIJE A DIOS: ‘¡LO QUE SEA TU VOLUNTAD!’”

Dedicada a componer e interpretar música católica, refiere que la fe fue fundamental para salir de este bache; llegó a sentir tan de cerca la muerte que incluso se despidió de su familia: “Estuve muy grave, ¡hasta me costaba pasar el agua! En mi familia murieron varias personas; 2022 fue un año muy complicado y difícil, pero lo viví siempre tomada de la mano de Dios; le dije: ‘¡Lo que sea su voluntad!’, y qué bueno que ésta fue que aquí siguiera.

A pesar de que se alejó de los escenarios para dedicarse a su familia, Priscila no ha abandonado el medio, sigue cantando y componiendo: “Entiendo que como mujer y madre todo tiene un momento y sacrificio, pero los chamacos son primero. Dios me sigue dando oportunidad de seguir cantando, aunque ya no de manera formal; a donde me inviten, si tengo la oportunidad, voy”.

Hace unos días, Priscila Ángel causó alarma entre sus seguidores al solicitar oraciones en sus redes sociales, pues se sometería a una cirugía, sin dar detalles de su estado de salud.

Posteriormente agradeció que el procedimiento pasó sin complicaciones y también todos los buenos deseos de su público; las fiestas decembrinas las pasó en cama para recuperarse por completo: “Gracias, muchas, muchas gracias por sus oraciones y buenos deseos. La cirugía pasó sin ninguna complicación, bendito Dios. Ahora un par de semanas en cama y varios meses sin ejercicio, pero bueno... La salud es primero. Mientras tanto, aprovecharé para (ustedes díganme que opinan que haré) ¿A, B, C o D?” A) Avanzarle a mi lectura de la biblia B) Estudiar inglés C) Dormir D) Todas las anteriores @priscila_angel1

Sigue el chisme:

Así luce la hija de Yuri adoptó a sus 45 años

Mira cómo luce actualmente 'Bruce Bolaños' de 'Matilda'

Ex esposa de Matías Novoa hace inesperada declaración sobre el actor