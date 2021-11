Primeras palabras de Sugey Ábrego tras ser eliminada en 'Las estrellas bailan en Hoy'

Con información de Otto Rojas.

Después de que tuvo cambio de pareja, se empeñó en los ensayos y generó una peculiar relación con Tony Garza, finalmente Sugey Ábrego fue eliminada de la competencia de 'Las estrellas bailan en Hoy'.

En entrevista exclusiva con TVyNovelas, la actriz nos compartió sus primeros pensamientos tras anunciarse que dejó el reñido concurso.

"Me siento muy contenta porque me voy demostrando otras aptitudes. Me voy en el momento en el que me tenía que ir y sobre todo respetando lo que el público quiere, y eso es muy valioso. El día de hoy yo ya no pedí votos. Para mí ya era el momento de irnos", dijo Sugey.

También resaltó que el camino fue difícil: "Había muchas adversidades, sufrí el cambio de una pareja, adaptación, tengo mucho dolor en mi cuerpo y ya era necesario irme, el saber que no éramos queridos por los jueces. Y aunque tuviéramos calificaciones buenas siempre nos sentenciaban. Había más de una persona que no nos quería ahí".

Y hasta manifestó: "Era más que evidente que no teníamos que seguir, o al menos, yo ya no me quería ahí, y eso fue evidente".

Hay que recordar que Sugey inició con Silverio Rocchi como pareja, quien decidió abandonar el reto para buscar trabajo que verdaderamente lo apoyara económicamente.

Así que llegó Tony Garza, con quien generó una gran empatía en la pista de baile, aunque fuera de cámaras se rumora que se gestó algo más. Este 19 de noviembre finalmente dejaron 'Las estrellas bailan en Hoy'.

