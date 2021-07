¡Preparan nueva demanda contra YosStop!

Luego de que el pasado lunes 5 de julio se llevara a cabo la continuación de la audiencia inicial del caso de la joven Ainara Suárez, quien denunció penalmente a Yoseline “N” por el delito de pornografía infantil, el juez determinó que existían elementos suficientes para vincular a proceso a la influencer, quien deberá permanecer recluida dos meses en el penal de Santa Martha Acatitla.

En entrevista con TVyNovelas, el abogado de Ainara, Javier Schütte, nos dice que Yoseline sabía que el video que describió en su canal era de una menor de edad, y que lo hizo con el fin de monetizar y no con un fin periodístico. Además, nos informó que se encuentran elaborando la demanda civil contra la youtuber por el daño moral, y nos dice si la creadora de contenidos deberá otorgarle a la víctima el dinero que generó con la publicación de su video.

Yoseline “N” publicó una historia antes de la audiencia en la que decía que fue detenida por “terminología”, ¿esto es correcto? "Todos los delitos son terminología. Yoseline describió el video de la agresión sexual de una menor de edad que había visto, ella lo descargó, lo almacenó en su celular, al menos desde que lo recibió y hasta que lo reprodujo con fines de lucro, incluso mostró a la cámara su celular en el que se aprecia la portada o carátula del video de la agresión sexual; Yoseline tenía la conciencia de que eran personas menores de edad, e incluso en particular de Ainara manifestó: “realmente está chiquita”.

¿El video de Yoseline es la prueba que ustedes presentaron? "Son muchos los datos de prueba, se cuenta con testimoniales, declaraciones, la declaración de la propia víctima con una serie de videos que fueron aportados, informes policiales, técnicos con periciales en psicología, y el juez determinó que en efecto estábamos ante un acto real de exhibicionismo lascivo o sexual de una menor de edad.

¿Ya localizaron a los agresores sexuales? "Es un desglose de información que se encuentra activo en una carpeta de la fiscalía, por lo que por estrategia no revelaremos mayor información, solamente decir que se procederá también en contra de estas personas.

¿Los abogados de Yoseline han buscado llegar a un arreglo extrajudicial? "No es que quepa un acuerdo extrajudicial; la posibilidad de mecanismos alternativos es algo que cuando llegue el momento, lo que nos corresponde es informarle a Ainara, pero hasta el momento ella no ha expresado interés en llegar a un arreglo, ella lo que dice es que esto tenga las consecuencias que tenga que tener, y lo que quiere es justicia.

Además del proceso penal, ¿piensan demandar por la vía civil? "Es correcto, la presidenta de la Barra Mexicana de Abogados es quien está apoyando al despacho y a Ainara en relación con la demanda civil; estamos precisamente en la etapa de preparación del escrito de demanda.

¿Cuál es el objetivo de la demanda civil? "Que se haga justicia, que lo que le ocurrió a ella nunca le pase a otras mujeres o niñas, y a quienes les llegue a sucede,r que sepan que si acuden a la justicia pueden tener una respuesta; ella no quiere que nadie más vuelva a sufrir la agresión sexual de la que fue víctima, y la revictimización, insultos y agresiones que recibió por parte de Yoseline, ese es su objetivo.

¿Yoseline tendría que darle a Ainara parte de las ganancias que obtuvo por ese video? "No, para nada, esto solamente nos sirve porque el último párrafo del artículo 187 expone que no habrá delito de pornografía cuando la descripción o reproducción de actos en los que participe una menor de edad y que tengan una índole sexual se haga con fines informativos o educativos, y los fines de Yoseline no fueron informativos, fueron lucrativos, sólo en esa medida es que es relevante su monetización.