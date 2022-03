"Prefiero las adolescentes, que tengan cara de ministerio público": Oceransky. Cancelan su show y lo tunden en redes

La poeta Carla Faesler fue una de las primeras en reaccionar luego de que se diera a conocer un audio en el que el cantautor Edgar Oceransky asegura: "No tengo miedo, me gusta la diversidad pero mi preferencia más profunda son las adolescentes... es mejor ir al bote por una chavita que por el alcoholímetro, sé lo que les digo".

Faesler utilizó las redes sociales para reprobar la declaración del cantautor mexicano: "Usted defiende el abuso de menores de edad", le escribió como respuesta a un tuit.

Edgar Oceransky es un artista que forma parte de un movimiento de cantautores de trova contemporánea. Este miércoles estaba programado un concierto suyo en el Auditorio Nacional pero fue cancelado al conocerse el audio, el cual corresponde a un concierto que él ofreció hace 12 años.

La tuitera y periodista Anhelé Sánchez, de Tijuana, publicó el video donde Oceransky en un concierto defiende su gusto por las adolescentes.

"Una vez mi madre se sentó conmigo y me dijo: 'Edgar, ¿tú te estás dando cuenta lo que estás haciendo? Eso es perversión y delito'. Ahí yo le dije: 'pérate, delito probablemente', mi madre es abogada, 'delito sí, pero esto no es perversión,' yo estudié psicología en la UNAM, 'esto no es perversión, esto es estimulación temprana'.

Oceransky no ha respondido a las críticas que se le han hecho por su cuenta de twitter se ha llenado de mensajes en los que le recriminan sus declaraciones.

Este viernes por la noche, el Auditorio Nacional, sin aludir al audio, anunció que el concierto se cancela y que quienes hayan comprado su boleto pueden pedir el reembolso.

Hasta el momento, la única reacción de Oceransky fue reclamar a Youtube para que se quite el video publicado por Anhelé Sánchez bajo el argumento de que infringe los derechos de autor. La periodista, sin embargo, lo ha publicado en otras redes.