¡Potrillo acorralado! Por no atender demanda, debe disculparse con El Simipotrillo

Emmanuel Mercado, mejor conocido como El Simipotrillo, imitador de Alejandro Fernández, emprendió un proceso legal en contra del cantante por medio de la justicia alternativa con el objetivo de limpiar su nombre, después de que fuera demandando por el Potrillo por uso indebido de marca. Este lunes, el hijo de don Vicente Fernández tiene un citatorio en el Instituto de Justicia Alternativa de Jalisco para tratar de resolver el conflicto entre las dos partes. En exclusiva para TVyNovelas, Mercado nos da todos los detalles.

Emmanuel, ¿qué te llevó a entablar una acción legal en contra de Alejandro Fernández? Todo inició en 2019 cuando él decidió emprender un proceso en contra mía; mi equipo y yo lo respetamos en todo momento y eso afectó mi imagen y mi trabajo. En el 2020 se pospuso ese proceso por cuestiones de pandemia, y en la última cita en la que yo tenía que presentarme en INDAUTOR, contestamos y expresamos nuestros argumentos, y la autoridad dio un tiempo para que ellos contestaran, pero ya no continuaron, no demostraron lo que ellos decían, y lo único que hicieron, de manera injusta, fue manchar mi nombre y una marca artística.

¿Por qué crees que mancharon tu nombre? Porque no justificaron nada, no demostraron nada, solamente tiraron la piedra y corrieron. (Alejandro Fernández) fue el que decidió llevar esto a un término legal con INDAUTOR; reitero: respetamos ese proceso como lo marca la ley.

¿Cómo tomaste este proceso en tu contra? Cuando me llegó esto, hace dos años, mi padre tenía dos meses de haber muerto y yo no tenía cabeza para muchas cosas; acaté lo que la ley dice, pero hace un mes decidí contestar esa demanda por la vía de la Justicia Alternativa al percatarme de que se manchó de mi nombre de manera injusta porque no hubo argumentos.

¿Qué estás buscando exactamente? Yo me sé ganar el dinero, así que no me interesa que me den un centavo, aunque este proceso sí me afectó muchísimo, me pegó duro porque nadie me quería contratar. Al día de hoy me siguen hablando (empresarios) incluso de otros países, pero con miedo, y me cuestionan si se pude usar mi nombre artístico pese a que es una marca registrada. Así que es necesario que se limpie mi nombre.

¿Entonces no estás pidiendo dinero? Ninguna remuneración económica. Yo estoy exigiendo una disculpa pública en los medios de comunicación donde se manchó mi nombre. Mi nombre completo salió por todos lados, independientemente de una marca que está debidamente registrada ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Yo estoy tratando de limpiar mi nombre y no le estoy echando la culpa a nadie.

¿Simipotrillo es una marca registrada? Así es. En 2019 se hizo el trámite; mi equipo me recomendó hacerlo con el objetivo de no tener ningún problema. Se realizó el proceso debidamente como lo dicta el IMPI y se me otorgó la concesión de la marca en el 2020, y se vence en el 2030. Y el uso de marca ha sido desde el 2011.

¿Crees que el Potrillo haya actuado de mala fe?

Hacer cosas de manera irresponsable sin argumentos puede llevar a muchos problemas. Este proceso me hizo perder mucho tiempo, ahora hay que tener la responsabilidad de dar la cara y una disculpa pública por no haber demostrado nada; sólo afectó mi trabajo.

¿Te cae mal el cantante? ¡Claro que no! Yo voy a verlo (a sus conciertos) y pago mi boleto porque hay una admiración y además me tengo que preparar porque es parte de mi trabajo.

¿Es cierto que el día de hoy (lunes) hay un citatorio para Alejandro para tratar de arreglar todo esto? Efectivamente. Hace un mes interpuse el recurso y me acaban de avisar que las dos partes estamos citadas. Es una vía alterna de la justicia para no irme a otras instancias, porque no me interesa otra cosa más que limpiar mi nombre. Yo ya quiero ponerme a trabajar como lo venía haciendo, quiero que nos juntemos para que se disculpe públicamente. En dado caso de que no se presentara, ¿qué es lo que sucedería? ¡La verdad, no lo sé! Eso tendría que decirlo la autoridad.

¿Qué quieres que la gente sepa sobre todo este proceso? Que tengo dignidad, y como cualquier persona, merezco respeto. Y sea quien sea la persona que te haya afectado, la ley nos da la oportunidad de protegernos ante un daño que se nos haya hecho y que no tenga un daño económico para ninguna de las partes.