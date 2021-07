¿Por sus papás o "investigación"?: Vicente Fernández Jr. y sus 2 versiones sobre rehabilitación

Después de meses de ausencia inexplicable, Vicente Fernández Jr. reapareció y dio la cara ante los medios para explicar las imágenes donde se le ve en una clínica de rehabilitación, pero hay inconsistencias en sus relatos.

En lo que sí coincide, es en negar que sea drogadicto, alcohólico o ludópata, pero más que aclarar por qué entró a una clínica de rehabilitación en San Luis Potosí, dejó dudas.

A Televisa Espectáculos contó que ingresó por sugerencia de sus papás, don Vicente Fernández y doña Cuquita:

"Hace 23 años yo, todo mundo sabe lo que me tocó vivir y al estar queriendo postular a un posible cargo político, por sugerencia de mis padres querían que me checara psicológicamente si estaba en buenas condiciones", dijo en referencia a las posibles secuelas del secuestro que vivió.

"Es diferente convivir con el público cuando estás en un escenario, a cuando estas persona a persona, que el trato es más en particular con la población, siendo un cargo de una diputación. Entonces yo dije 'adelante, vamos a ver lo que determina'. Y los exámenes están perfectamente bien".

Eso sí, sentenció: "No soy ningún apostador ni adicto al juego, nunca me he drogado, no soy borracho ni he tenido problemas con el alcohol".

PERO EN 'VENTANEANDO' DIJO OTRA COSA

La segunda versión es que intentaba hacer una "investigación de campo" sobre ese tipo de clínicas, con la intención de compartir su experiencia durante su campaña política como diputado.

A Daniel Bisogno le contó: "Yo tuve la idea de tener la intención de un cargo público, y con la idea de darle al pueblo una promesa de apoyo, entré a hacer una investigación de campo para saber de qué padecen los pacientes, cómo los tratan, qué sucede, así como las instituciones, en qué están bien y en qué están mal".

Vicente Fernández Jr. quería estar "30 o 40 días, para antes de la campaña, ir con esa bandera de promesa de campaña, como propuesta para el público". Pero descubrió que la clínica era un "engaño total" ¡y ya no lo dejaron salir!

"La idea era salir poquito antes (de las elecciones), pero a la hora que me tuvieron ahí, yo no tuve comunicación, quitan celulares, me tomaron con el reglamento propio, con el cual quedas completamente incomunicado. Las cosas se salieron de control, y que el tratamiento era de 90 días, es cuando dices 'ya me llevó la que me trajo'".

Es decir, Vicente Fernández Jr. ya no pudo salir, pero pidió ayuda a un compañero que terminó su tratamiento. "Yo le pedí el favor que avisara a Mariana González, a mi novia, que le avisara que estaba bien".

"Pero ella pregunta en qué calidad de lugar es, y le comentan que está muy mal y que hay abusos físicos y emocionales, y ella se preocupa, le dice a mis hijos, ellos hablan con mis papás, van y ven el lugar y se dan cuenta de que no era lo que anunciaban. Ellos (la clínica) se comunicaron y les habían dicho que yo había tenido un descontrol emocional y no podía estar hablando con la familia".

Sin embargo, volvió a insistir en lo que sí concuerda con su primera versión: "No llegué ni intoxicado ni me metí a las drogas, ni decepción ni molestia con mi familia, ni me anduve gastando la herencia familiar".

"Quien sufre los problemas de alcoholismo o drogadicción, es muy honorable y de valientes, reconocerlo e ingresar a esos lugares para hacerse un bien, pero en mi caso no fue así", dijo Vicente Fernández Jr.

