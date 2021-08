"¿Por qué siendo tan bonita no bajas de peso?": Isabel Lascurain respondió con poderoso mensaje

Isabel Lascurain pudo haber ignorado la pregunta de una seguidora, pero decidió ser honesta y responder de frente a quien le recomendó bajar de peso.

"¿Por qué siendo tan bonita no bajas de peso? Ahora hay mil formas, y gym, y una alimentación saludable, eras muy guapa y puedes serlo si bajas", le escribió una persona.

Isabel Lascurain no tuvo problemas en hacerle frente a dichas palabras, y así lo explicó:

"No es que yo esté pasada de peso por gusto. Cuando tienes cierta edad es muy difícil bajar de peso, tengo una alimentación muy sana, me cuido mucho, lo único que me falta, es hacer ejercicio, y es donde estoy comprometiéndome mucho, porque nunca he tenido esa costumbre de estar haciendo ejercicio. Mayte y Fernanda hacen diario, yo no, no es parte de mí.

"Sí me cuesta trabajo, sí me tengo que comprometer, sí es un esfuerzo y estoy tratando de bajar. Luego uno piensa que la gente con sobrepeso nos la pasamos comiendo fritangas, pero no, así es mi cuerpo, así es la edad y la menopausia", confesó.

En otro video, agregó un poco más a su idea sobre el amor a sí misma:

"Creo que lo más importante en la vida, yo estoy muy agradecida de la cara y cutis que tengo, el cuerpo es aprender a amarte como eres, tu interior, tu forma, crecer espiritualmente, ser una buena persona, ser lo mejor que puedo dar. Lo que hago lo hago con amor, respeto, alegría, y para mí eso es lo más importante. El peso, es lo de menos".

