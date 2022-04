Por qué la relación de Danna Paola y su galán, Alex Hoyer, está destinada al fracaso

“Mala, dicen que tengo mala fama...”. Como apunta su canción, Danna Paola tiene mala fama en el amor. La cantante y actriz ha tenido buena racha profesional, pero en asuntos del corazón la suerte no le sonríe desde su controvertido romance con Eleazar Gómez.

Luego de confirmar públicamente su noviazgo con el cantante e influencer de origen estadounidense Alex Hoyer, y admitir que está muy enamorada, el vidente Farath Coronel y su tarot les predicen un futuro poco halagüeño.

“Danna es muy vulnerable en el amor, se entrega inmediatamente. El romance que vive la aburrirá, no será lo que espera; necesita un hombre que la sorprenda, no que le haga perder el tiempo. Lamentablemente se enterará de engaños y falsos sentimientos”.

De Alex Hoyer, el experto dice: “Es muy entregado, arrebatado y deberá controlar los celos, así como el hecho de que su ego puede ser más fuerte que otros sentimientos. Sabe manipular y cómo poner las cosas a su favor, pero que no piense que va a lograrlo con Danna, ya que ella ha evolucionado en asuntos emocionales y personales. No es mal chavo, pero las cartas anuncian que su relación no tiene futuro; él no ha cerrado ciclos y círculos de personas que lo rodean. Además, en su numerología rige la bisexualidad o la sexualidad muy activa”.

“DANNA TIENE DOS FUERTES PROTECTORES”

Además, ella tiene un ángel que la cuida, que bien puede ser su recién fallecida abuela: “Es una mujer noble, sencilla. También hay un hombre adulto mayor muerto que la protege demasiado. Ella ha estado en problemas que nacen de la noche a la mañana, ya que la han trabajado por envidia personas cercanas”.

Ella terminará el noviazgo “Su romance no tiene futuro. Ella será quien termine la relación, que no va más allá de cinco meses. La situación no será muy agradable para Danna cuando empiecen a querer controlar y sabotear muchos de sus planes”.