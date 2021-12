¿Por qué están enojados Israel Jaitovich y Eugenio Derbez?

Israel Jaitovich y Eugenio Derbez han tenido una relación de amor-odio. El propio Jaitovich decidió contar la historia de cómo a veces han sido excelentes amigos pero un día “Derbez decidió pelearse conmigo”.

Israel y Eugenio incluso han llegado a colaborar juntos en programas y crearon un personaje, el “Permítame tantito”, que hacía intervenciones en los programas de televisión de Derbez.

“Ese personaje lo creamos juntos en un avión durante un vuelo; la verdad es que estoy muy agradecido con él”, le dijo Jaitovich a Mara Patricia Castañeda en una entrevista para su canal de YouTube, ‘En casa con Mara’.

Jaitovich platicó que la relación con Eugenio es rara. “Al principio nos llevábamos bien pero luego yo me hice amigo de Luis Ernesto Cano (comediante ya fallecido) y ahí ya no le caía bien; luego fuimos muy amigos y luego le caí mal otra vez”.

La periodista le preguntó si había una razón para que Derbez estuviera enojado con él.

“Él dice que sí, yo no estoy seguro, realmente no sé; siento que él decidió enojarse conmigo y busco un pretexto. Un 24 de diciembre o 31, me mandó un mail con todas las razones por las que estaba enojado. Pero no eran razones de peso. Y aunque fueran razones de peso, yo creo que si tienes un amigo, todo es hacia resolver el problema; salvo que mate a tu mamá, cualquier cosa lo puedes resolver”.

Israel también contó que el año pasado organizó un festival de cortometrajes de comedia y que invitó a Derbez para que fuera jurado.

“Él no quiso. Cuando veo que viene a México, lo veo promoviendo hasta debajo de las piedras pero conmigo no va”.