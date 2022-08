Por qué es falso decir que Silvia Navarro CONFIRMÓ romance con Flavio Medina

En épocas de redes sociales donde los famosos pueden confirmar y desmentir información a través de redes sociales, también existen casos donde provocan especulaciones, como ocurrió con Silvia Navarro y una publicación junto a Flavio Medina.

“Y sí, aquí hay amor”, escribió la actriz junto a una foto con el villano de las telenovelas. De inmediato provocó reacciones del público y famosos, pues algunos dieron por hecho que se trataba de un anuncio de romance.

Algunos medios se aventuraron a decir que Silvia “confirmó” romance con Flavio Medina, a quien algunos otros ya describen como “el nuevo novio” de la actriz.

Pero lo único que confirmó Silvia Navarro es que “hay amor” entre ella y Flavio Medina, pero no escribió con todas sus letras “mi novio, esposo, pareja”. Podría tratarse de un amor de amigos, amor de colegas (trabajaron juntos en Amor Bravío), un amor de complicidad o, por qué no, amor de pareja, aunque eso NO es lo que han confirmado.

Por cierto, las fotos corresponden a un viaje donde estaban otros amigos de los actores. Flavio Medina compartió las imágenes en su historia de Instagram:

Hace unos años, en entrevista con Lourdes Stephen para el programa Sal y pimienta de Univision, Flavio Medina confesó: "En lo que no creo es en el amor de tu vida. Creo que te puedes enamorar, igual o mejor. Casarme no, no creo en eso, no creo en el matrimonio. Casarme no me interesa ni lo haré. Un hijo sí me gustaría tener, es algo que sí quiero hacer".

