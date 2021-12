Por qué Vicente Fernández decía: "Mientras ustedes no dejen de aplaudir, no dejo de cantar"

Todos conocíamos la frase de don Vicente Fernández, y él mismo nos contó por qué se le ocurrió decir en sus conciertos: "Mientras ustedes no dejen de aplaudir, no dejo de cantar".

Dictada por el sentimiento del jalisciense en los años 70, cuando su carrera artística ya cabalgaba a paso firme en la popularidad, la frase se convirtió desde entonces en distintivo y grito de batalla de sus presentaciones en nuestro país y allende las fronteras.

Pero a raíz del sorpresivo anuncio de su retiro de los escenarios pierde sentido para sus millones de seguidores, que ahora desean conocer a detalle los episodios más trascendentes de su vida y que, a la larga, le permitieron consagrarse como uno de los más grandes ídolos del México contemporáneo.

¿Cómo surgió la frase de ‘No dejar de cantar si el público no deja de aplaudir’? "Se me ocurrió un día, en un palenque de León, Guanajuato. Antes, en esos lugares se cantaban sólo tres o cuatro canciones, pero la verdad es que el público no iba a ver las peleas de gallos, sino a su artista.

"Aquella vez yo cantaba la cuarta canción y el empresario me pidió que me bajara del escenario. Corté y le dije al público: ‘Señores, él es el empresario y me está pidiendo que ya no cante. ¿Ustedes qué opinan? Porque mientras ustedes no dejen de aplaudir, Chente no deja de cantar’. Así nació y se volvió mi grito de batalla. Ahora canto tres horas, y a veces hasta más".

Don Vicente sabía el amor que le tenía el pueblo de México. Así nos respondió:

¿Ya comprendió el peso que tiene usted como artista en el público mexicano? "Claro, pero nunca me he sentido un artista del otro mundo; siempre he creído que soy un hombre muy afortunado, porque el público me quiere como un amigo, un familiar o un ser amado. Sin embargo, nunca me he considerado un ídolo y no quiero pensarlo; prefiero ser querido por la gente y no recordado por famoso. Que se acuerden de mí como una persona de carne y hueso.

