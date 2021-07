Por qué Kalimba no regresó el dinero por gira de OV7, pero Lidia y Mariana sí

Aunque insisten en que no hay dos 'bandos' en medio del pleito de OV7, sí es notorio que cada grupo tiene una opinión diferente de lo que sucede con la esperada gira por los 30 años del grupo. Las contradicciones resaltan al hablar del dinero que OCESA les adelantó para realizar la gira que por la pandemia se pospuso hasta nuevo aviso.

Lidia Ávila fue frontal y explicó que OCESA les pidió en febrero, para seguir comprometidos con la gira, firmar una prórroga que funcionaría solo si los 7 firmaban, o de lo contrario, tendrían que regresar el dinero del adelanto.

Lidia, Mariana y Oscar estaban de acuerdo con seguir los planes de la gira con OCESA y firmaron la prórroga, pero Ari, Erika, M'Balia y Kalimba no firmaron, pues "no era buena idea dar a la gente una nueva fecha que estuviera en posibilidad de ser cancelada".

Sin embargo, ahora resulta que Kalimba, uno de los que no quiso firmar la prórroga, no devolvió el dinero como estipulaba el acuerdo con OCESA (según detalló Lidia).

Así lo explicó Lidia Ávila. "Yo la firmo y al día siguiente me llega un poder notariado diciendo que tengo que regresar el adelanto, entonces di por entendido que alguno de mis compañeros no firmaron. Yo automáticamente, a los 5 días, que era el lapso que teníamos para regresar el dinero, lo regresé".

Por su parte, también Mariana Ochoa dijo que, pese a firmar la prórroga, regresó el dinero del adelanto. "Se ve que algunos tenían dudas, no lo sé, porque con algunos no ha habido comunicación, y esos algunos no mandaron sus documentos firmaron. (...) Nos notificaron que debíamos regresar el adelanto porque no se había cumplido un solo concierto".

"En mi caso, firmé un acuerdo con ellos para hacerlo en el plazo de ciertos meses, y de febrero para acá ya se cumplió el plazo, yo ya regresé mi dinerito, ahora sí que a meses sin intereses porque me quedé sin chamba", dijo a su estilo Mariana.

Sin embargo, Kalimba confirmó que él, pese a ser uno de los que no firmó la prórroga, no ha devuelto el dinero, con el argumento de que la gira no está cancelada, sino solo pospuesta.

"Ese adelanto se nos dio para una gira que ahorita está pendiente. Por esa misma razón no había una razón legal y obligatoria para regresar ese dinero", dijo a 'Ventaneando'.

"Unos decidieron 'Oye no quiere tener dinero que no sé para qué, aquí va de regreso'. Otros decidimos, yo lo puedo decir, hablar con la empresa y decir 'oye, ¿la gira está pospuesta? Sí', bueno, entonces voy a guardar ese dinero. El día que efectivamente exista una cancelación, entonces tendré que ver de manera legal si se regresa o no, ese ya será problema mío y de nadie más con esa empresa".



Aún así, los 7 insisten que están dispuestos a hacer la esperada gira, pero todos han confirmado que no se hablan entre sí, por lo que primero deberán resolver sus asuntos como ya lo han hecho antes.

