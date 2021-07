Por qué Daniela Berriel desistió de su caso por abuso contra Eduardo y Gonzalo

Después de que su caso tomó relevancia un año después de los hechos, Daniela Berriel decidió abandonar la lucha legal contra Eduardo Ojeda por abuso sexual y el actor Gonzalo Peña, quien fue testigo de todo.

A través de sus redes sociales, la joven explicó que no cuenta con los recursos económicos necesarios para continuar con la batalla, y por si fuera poco, teme por su seguridad.

“Quiero ser yo la que les diga que ya no voy a seguir con mi caso y no lo voy a hacer por tres razones: la primera es porque yo me sentía protegida legalmente porque yo estaba con el despacho Olea & Olea, pero a una semana de presentar el amparo, ellos me comentaron que ya no podían trabajar pro bono (sin honorarios) y la verdad es que no tengo recursos para pagar abogados", dijo en el video.

En Instagram detalló: "Quiero que sepan que hice hasta donde pude. Hasta donde sentía que se podía hacer justicia. Hoy no me siento segura. Hoy quiero seguir mi vida feliz y en paz y esto no me está ayudando. La corrupción y la impunidad en mi caso es grande y contra eso es muy doloroso seguir y luchar.

"Pero seguiré esta lucha desde otra trinchera y la lucha de otras mujeres será la mía. Cumplí como Mexicana, como mujer al denunciar y la responsabilidad ya no será mía si algo malo le llega a pasar a otra mujer.

No me arrepiento de haber denunciado porque eso es lo correcto y termino esto con la frente en alto. Algún día estoy segura que sentiré que se me hizo justicia, cuando vea un Mexico más honesto un Mexico donde si le importan sus mujeres…. Algún día. A Mexico lo hace su gente no su gobierno y por eso me siento orgullosa de ser Mexicana por todos ustedes", dijo la también actriz.

Aún así, Daniela confirmó en 'Ventaneando' que Gonzalo Peña sigue con una orden de aprehensión activa, pese a que ella le otorgó el perdón. "La Fiscalía no le quiere quitar la orden de aprehensión".

Y es que el actor, que fue despedido de la telenovela 'Qué le pasa a mi familia?' en medio de este escándalo, admitió que los hechos denunciados por Daniela sí ocurrieron. "Él vio, que él vio como Eduardo me violó, esa es la declaración contundente, él cuenta todos los hechos, obviamente él va contando paso a paso, pero lo contundente es que él vio”, dijo Daniela sobre la declaración de Gonzalo, por lo que le otorgó el perdón.

¡SUSCRÍBETE A TVYNOVELAS Y TODAS TUS REVISTAS FAVORITAS!