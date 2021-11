Por qué Carmen Muñoz dejó de aparecer en TV Azteca y qué pasará con ella

Carmen Muñoz se consolidó como presentadora de la señal de TV Azteca en el horario vespertino, pero las épocas de éxito llegaron a su fin, y ella así lo decidió.

Triunfó con 'Enamorándonos', incluso salvó a 'Mimí Contigo' en plena pandemia, y daba su mejor trabajo en 'Al extremo', pero desde hace un par de semanas dejamos de verla en pantalla.

Pati Chapoy confirmó que Carmen pidió, "hace unos 10 días, autorización para ausentarse una temporada ya que su mamá padeció una caída y su papá está grave de salud. Ella se traslada a Guadalajara".

Sin embargo, TV Azteca la citó para firmar su nuevo contrato, pero Carmen decidió no hacerlo. "Ella regresó y tomó la decisión de no firmar ese contrato y ya no va a trabajar acá", dijo Chapoy en 'Ventaneando'.

"Ella de una forma muy clara dijo que simplemente ya no quería continuar, quería dedicarse a escribir libros, dijo que ella en este momento se iba".

"Se le preguntó si tenía un ofrecimiento, y la respuesta fue 'el día de hoy no, mañana no sé'", explicó Pati Chapoy.

En redes sociales ya se habla de que a Carmen se le ofreció trabajo en otras cadenas, incluida Televisa. Lo cierto, y lo único que ella ha confirmado, es que su familia es la prioridad.

Así lo dijo en una publicación en redes sociales donde aparece con su marido, el actor Juan Ángel Esparza y su hija Cosette.

