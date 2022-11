Por payaso, chistoso y acosador, quieren todo el peso de la ley sobre Chuponcito

En octubre de 2020, a Chuponcito se le borró la sonrisa cuando su ex mánager y asistente, Carla Oaxaca, lo denunció por acoso sexual (incluso tocamientos inapropiados) y violencia digital. Detalló haber recibido insinuaciones sexuales por parte de su ex jefe, quien también trató de besarla en diversas ocasiones, a pesar de su negativa.

Su justificación: “Tú tienes la culpa por estar tan bonita”. Al año siguiente, él se presentó en un juzgado, pero una jueza decidió no vincularlo a proceso, pese a que entonces también trascendió que la propia hija de José Alberto “N”, apoyó a la presunta víctima, ya que, según declaró, su padre también acosó a sus amigas.

El pasado miércoles 10 de noviembre, el caso dio un vuelco. Carla y sus abogados, Gerardo de la Torre y Manuel Valadez Quintero, hicieron pública la resolución en la que Chuponcito ha sido vinculado a proceso por los cargos que se le imputan, y se mostraron confiados en que se hará justicia.

“Que haya sido vinculado a proceso me da confianza en la ley. Ha sido un experiencia complicada; es difícil denunciar este tipo de delitos, porque finalmente te van a juzgar. Además, he encontrado varios obstáculos; entregué todas las pruebas, y no pasa nada: te rechazan y fallan a favor de él, pero elegí seguir hasta el final, porque estoy diciendo la verdad y quiero justicia. Nunca he mentido y todas las pruebas están en los tribunales. Afortunadamente un juez federal decidió revisar a detalle y fallar a mi favor, eligieron protegerme”.

Tan pronto se determinó la vinculación a proceso, se envió la notificación a Chuponcito, pero no lo encontraron en su domicilio. Ahora se hará mediante anuncios en la Fiscalía. Una vez enterado, una de las medidas cautelares que pueden dictarse es prisión preventiva justificada. Sólo hay que esperar que el Tribunal Superior de Justicia lo cite a una audiencia para determinar su situación jurídica. Anteriormente, se determinó que el payaso no podía acercarse a la víctima, pero se supo que le mandaba mensajes con amenazas.

“Confío que, de acuerdo con la ley, se enfrentaría a una sentencia de entre 4 y 6 años de prisión. Afortunadamente, estoy recibiendo protección por parte de las autoridades”.

Con todo lo que ha pasado desde 2020, la justicia es lo único que podría regresar la tranquilidad a la vida de Carla Oaxaca: “Quiero que se haga justicia, y que esto sea una buena aportación para la sociedad, que las mujeres no se dejen, que denuncien y sepan que sí se hace justicia. Estoy a lo que el juez decida, que le den valor a mis pruebas, que son muchísimas; eso es justicia. El decidirá la sentencia que pagará esta persona. Estoy satisfecha; ahora sé que la justicia en México sí existe. El señor será notificado y vinculado a proceso para iniciar un juicio y se decida la sentencia que deberá pagar”.

La raíz del problema

En el programa La entrevista con Yordi Rosado, Chuponcito confesó uno de los pasajes más dolorosos en su vida, que algunos internautas y los mismos abogados de Carla Oaxaca señalan como raíz del comportamiento del payasito: “En primero de secundaria vivo los episodios más terribles (...), que me desgarrarán la piel, que me hicieran tomar botes de agua hasta que devolviera, ponerme en la orilla de un edificio de no sé cuántos pisos, atormentarme... Me amenazaban con matar a mi mamá; por pensar que le fueran a hacer daño, me quedaba callado, hasta que un día le dije lo que pasaba y no me creyó. Sólo me pidió no decir nada; eso me rompió”.

