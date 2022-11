Por llevar a la niñera a Qatar, esposa de Andrés Guardado divide opiniones y así responde

Las redes sociales exhibieron la decisión familiar del futbolista Andrés Guardado y su esposa Sandra De la Vega de llevar a Qatar a sus hijos acompañados por la niñera, Luciana Ramírez, a quien llaman Ushi.

Sandra compartió fotos y videos de cómo se la pasan en pleno Mundial de fútbol, quizá sin imaginar que le lloverían comentarios en redes sociales cuestionando su decisión.

Hay quienes la llamaron clasista. Otros humanista. Hay quienes critican que la llevaron para explotarla, fingiendo que es parte de la familia. Unos más celebran que lleven a la señora para que conozca el mundo, aunque hubo quien anotó: "Se llevó la doñita para que le cargue a la niña mientras ella graba".

Decenas de comentarios hicieron viral la situación, por lo que ya hay hasta memes donde se ilustra que los mexicanos están más al pendiente de la vida de la niñera que del futuro de la Selección Mexicana en la justa deportiva.

Ante la división de opiniones, Sandra De la Vega respondió en su Instagram con un video donde agradeció los mensajes, pero también dio la casa: "Nosotros sabemos realmente lo que hacemos o no hacemos, y no tenemos nada de lo que podamos arrepentirnos, en ese tema estamos bastante tranquilos. A Ushi la queremos un montón, es parte de nuestra familia y yo siempre digo que es el ángel de mi casa y no hay nada más que decir".

También compartió un mensaje de Whatsapp que le envió su papá y que resume la situación, desde su perspectiva.

