Por falta de dinero, rentan rancho de Joan Sebastian en seis mil pesos; FOTOS de su interior

A cinco años de la muerte de Joan Sebastian, su casa de Cuernavaca comienza a mostrar los estragos por el paso del tiempo, sobre todo por falta de mantenimiento.

La enorme casa de mediados del siglo XX que Joan Sebastian compró y reconstruyó a su gusto personal (con cantera, madera y tejados) se ha puesto a la renta en la plataforma de Airbnb con el objetivo de que ese dinero sirva para darle mantenimiento.

La estructura de la casa está tal y como la dejó Joan antes de su muerte, ocurrida el 13 de julio de 2015. Se mantiene la enorme alberca al aire libre así como el acueducto que él ideó cuando reconstruyó la construcción.

En el interior, en los muros abundan retratos, fotos y pinturas del cantante, como un recuerdo de que ahí fue donde vivió sus sus mejores años como compositor.

En la caballeriza se mantienen algunos caballos y monturas de las que el propio Joan utilizaba en sus jaripeos.

También se puede ver la chimenea, un elemento arquitectónico que Joan presumía haber conservado de la construcción original de la casa y en cuyo dintel está la frase Carpe Diemp. Joan Sebastian solía contar que no sabía el significado pero que lo investigó y que le dijeron que significa “Vive bien”. “Si me mintieron, me dijeron una mentira muy bonita”, decía el cantante a los visitantes que recibía en su casa.

Actualmente la casa está deshabitada, sólo permanecen los cuidadores.

Entre los planes, además de rentarla, está venderla pero eso todavía no se ha decidido debido a que la inseguridad de la zona ha aumentado.