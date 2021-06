Por amor a su prometida, Lupillo Rivera da un brochazo al tatuaje de Belinda

TEXTO: JORGE SOLTERO

En 2019, durante su participación como coaches en La Voz, Belinda y Lupillo Rivera iniciaron una estrecha relación de amistad. El cantante confesó que después de salir en seis ocasiones, él decidió tatuarse el rostro de la rubia en su brazo izquierdo. La relación no prosperó y cada quién tomó su camino.

Tiempo después, El Toro del Corrido inició un romance y se comprometió con Giselle Soto. Al paso del tiempo, resultó incómodo para la pareja ver todos los días el rostro de la intérprete de Boba niña nice, así que Lupillo tomó una decisión drástica: taparlo.

Y aunque muchos se enteraron, sólo TVyNovelas tuvo detalles del doloroso proceso. Platicamos con Tanke, el tatuador encargado de la tarea, y él mismo nos contó la historia.

¿Cómo conociste a Lupillo Rivera?

“Coincidimos en una circunstancia muy triste: el fallecimiento del papá de Giselle, prometida de Lupillo, el señor Luis Soto, tío de mi novia. Asistí al funeral donde él también estaba, y ahí nos conocimos.

¿Cómo fue el acercamiento para que lo tatuaras?

“Durante el funeral, él se le propuso a Giselle. Después de eso, ambos decidieron tapar el tatuaje de Belinda.

Cuando viste el tatuaje, ¿significó un reto?

“Me gustó mucho la idea, porque sigo ese chisme desde hace bastante tiempo. También conozco la música de Lupillo, y por eso me emocionó mucho la coincidencia, que sucedió a raíz de un funeral.

¿Cómo decidieron taparlo?

“Platicando después de un rato, optamos por poner una figura en negro, pero lo acomodamos de tal forma que el rostro de Belinda quedó totalmente cubierto. Definitivamente, eso ya es otra historia.

¿Cuántas sesiones tomó el trabajo?

“Una sola; unos días después del funeral nos reunimos en mi estudio, comenzamos a las 12 de la noche y terminamos a las 3 de la mañana. Casi todo fue de corrido, con algunos espacios para descansar, pero no hubo ninguna complicación.

¿Se quejó mucho Lupillo por el dolor?

“Pues imagínense… Es una aguja penetrando la piel constantemente. Sí duele, y el área donde estaba el rostro de Belinda es muy sensible; cubrir un tatuaje también conlleva un poco más de dolor, porque el tatuaje ya cicatrizado se convierte en una herida cicatrizada y se vuelve más sensible en algunos casos, entonces, sí le sufrió en algunos momentos, pero se concentraba, bromeaba, tomamos algunos tragos y todo salió perfecto.

¿Lloró?

“¡No, para nada! De repente dijo dos o tres maldiciones. También su prometida estaba a su lado, dándole ánimo y cariño; eso lo hizo más ameno.

¿Qué opinas del resultado final?

“Estoy encantado, la experiencia me agradó mucho. Reitero, es algo que yo había visto en los medios y me emocionó mucho que me dieran la oportunidad de borrarlo. Obviamente revisaron mi trabajo, porque no se iban a tatuar con cualquiera y les gustó, así que aproveché la oportunidad.

¿En cuánto oscila un tatuaje como el que hiciste para cubrir este otro?

“Yo cobro la sesión en cuatro mil pesos.

