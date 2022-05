Por amor, Ignacio López Tarso pide que cuiden a Silvia Pinal

Ignacio López Tarso siempre ha admirado a Silvia Pinal. El actor ha declarado en varias ocasiones que incluso hubo una época en la que quiso cortejarla pero que nunca se dieron las circunstancias adecuadas.

López Tarso y Pinal son dos leyendas de la época de oro del cine mexicano. Actuaciones como la de "Macario" en el caso de don Ignacio y de "Viridiana" en el caso de Silvia, los tienen como figuras emblemáticas del cine en el siglo XX.

Con esa autoridad es que Ignacio López Tarso pidió a la familia de Silvia Pinal que la cuiden y tengan un mejor juicio al momento de decidir si la actriz actúa en algún proyecto.

La recomendación del actor se referie a la obra "Caperucita ¡qué onda con tu abuelita!" una obra que supuso el debut de Pinal en el teatro infantil (nunca en su carrera había hecho este tipo de obras) pero que resultó complicada y terminó por fracasar ya que solo estuvo en cartelera durante dos semanas.

"Yo admiro a Silvia y entiendo su necesidad del teatro porque yo la siento, yo la siento igua pero hay que tener mucho cuidado. Silvia necesita alguien que la ayude en eso, tiene hijos, tiene nietos. Deberían cuidarla, no dejarla sola, se puede equivocar como se equivocó esta vez", dijo Ignacio López Tarso en una entrevista con el programa "Sale el sol".

López Tarso, de 97 años, efectivamente ha hecho teatro en los años recientes pero solamente con lecturas en atril de una versión dramatizada de "Macario". Incluso lo hizo durante la pandemia con transmisiones en streaming que rompieron récords de audiencia y saturaron la plataforma en la que se montó.

El caso de Pinal con "Caperucita ¡qué onda con tu abuelita!" fue distinto: la actriz solamente dio tres funciones y su actuación se vio limitada porque no puede caminar, por lo que aparecía en el escenario en una silla enorme, blanca, a la que se le adaptaron unas ruedas para que la pudieran empujar por el escenario.

En medio de una polémica, la obra bajó el telón.

En ese contexto es que López Tarso señala:

"Ella dijo si por el deseo enorme de regresar al teatro y bueno se equivocó porque no es para ella eso, era obvio que es una obra que no debió hacer Silvia Pinal, que quienes la embarcaron en esto tienen la culpa por andar de sonsacadores, en verdad, (le dijeron) ´doña Silvia vamos a hacer teatro, Caperucita y usted va a hacer la abuelita, claro que no".