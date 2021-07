Por abuso sexual... Piden castigo para Lalo Mora, quien toca a sus fans

En el ojo del huracán. El video del cantante norteño de regional mexicano, Lalo Mora, fue tendencia en las redes sociales de México, causando repudio entre la sociedad civil ante el visible caso de un presunto abuso que habría cometido el artista en contra de varias fans, a quienes besa en la boca, sin un aparente consentimiento, y hasta toca los senos de una de ellas.

Ante esto, TVyNovelas consultó la opinión y el análisis del caso de seis activistas del movimiento femenino, quienes coincidieron al unísono en que esta acción debe ser totalmente rechazada, denunciada y castigada. Hasta el cierre de esta edición, Lalo Mora no se había pronunciado al respecto.

ANGIE CONTRERAS -Activista de Mujeres vivas, mujeres libres

“En este caso particular hay una situación de claro abuso hacia la mujer y de abuso de poder, en que el cantante cree que como es famoso puede tocar a su fans sin consentimiento ni respeto. Si las fans están de acuerdo con este tocamiento, entonces adelante, pero si lo rechazan, como evidentemente se ve en el video, es un tema de abuso. Se debe reconocer que lo que hizo no fue un chiste, los famosos deben replantear sus prácticas de acercamiento hacia sus fans, el artista debe preguntarles si quieren recibir un beso o si quieren recibir un abrazo”.

Lalo Mora tocó a sus fans

FRINE SALGUERO - Directora del Instituto de liderazgo Simone de Beauvoir

“Casos así los hemos visto repetirse una y otra vez, y es un ejemplo claro de cómo los hombres usan su privilegio, y las asimetrías de poder que, en este caso, hay entre un ídolo y su fan para cometer abusos, algunos de tipo sexual. Es claro que el tocamiento que este hombre le hizo a las mujeres que se le acercan es inapropiado, en el video se puede ver que las féminas están incomodas. La sociedad civil debe reprochar estos actos”.

ILANA RIVERA - Activista de Girl Up

“Este cantante incurre en un abuso de poder o aprovechamiento del privilegio del estatus que le da ser cantante y ser famoso para cometer estas acciones; a lo mejor piensa que lo que cometió no le va a traer consecuencias y se cree intocable. Hay que visibilizar mucho eso y hacer entender que el hecho de que el abuso se haya cometido entre un famoso y una fan, no exime que sea reprochado y castigado. El artista no puede abusar por la simple razón de que es artista y las mujeres son sus fans; tiene que respetar el cuerpo de las personas”.

SARA MARTÍNEZ CABELLO - Activista y politóloga

“En el video, lo que se está viendo no es acoso, es abuso sexual, porque ya implica el tocar o vulnerar el cuerpo de las mujeres, en este caso, sus fans, sin su consentimiento; esta acción es totalmente condenable. Se ve en el video que una de las fans le quita la mano al señor cuando le está tocando los senos, y eso nos indica que aquí no hubo un consentimiento, y eso es clave. Hay que hacer valer la reparación del daño que quiera la víctima; muchas veces las autoridades lo que hacen es ignorar, y eso es terrible”.

GRETEL CASTORENA - Miembro de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres

“A este personaje le hace falta sensibilidad y empatía con la problemática de la violencia en contra de las mujeres; lo que él ejerce es lo que nosotras llamamos violencia simbólica, que es la violencia que aparentemente podría verse como inofensiva, una broma o una actitud que podría pasarse por desapercibida, pero que en la actualidad las mujeres no podemos permitir este tipo de actitudes. Se debe seguir alzando la voz para un ‘ya basta’. Hay que trabajar en la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia hacia las mujeres”.

IXCHEL CISNEROS SOLTERO - Directora de El día después

“Me parece grave que no haya una repercusión a las actitudes de este señor, más allá del castigo de las redes sociales; un agresor lo va a seguir haciendo hasta que se le ponga un alto. Este caso en específico es un ejemplo de cómo sufrimos violencia las mujeres cada día, que muchas veces termina en feminicidio; cada cuatro minutos violan y abusan a una niña o a una mujer en México, por eso debemos alzar la voz y no dejar caer a las víctimas. El cantante debe tener una repercusión por estos actos”.

