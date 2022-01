Ponte en forma: La dieta y los trucos de Ninel Conde para tener cuerpazo

Con información de Nayib Canaán, Alexa Izarrarás, Grisel Vaca, Otto Rojas, Hugo Maldonado y Mario Rojas

Después de las fiestas de fin de año es muy común el aumento de talla y los kilitos de más. Para evitar que esto se convierta en un problema, es importante que te disciplines y empieces a cuidarte desde ya. Los famosos comparten sus mejores tips y rutinas de ejercicio para que logres recuperar tu figura este 2022 sin pretextos.

LOS TRUCOS DEL BOMBÓN ASESINO

Ella es el bombón más apetecible y suculento del espectáculo; dueña de una figura escultural que le ha traído muchos admiradores. Ninel Conde siempre está en forma, encantando con sus atributos y luciendo como una verdadera estrella. Para la artista, una buena rutina de pesas es esencial a la hora de entrenar en el gimnasio, le dedica dos días a la semana a las piernas “con lo más posible de peso y pocas repeticiones”; luego se enfoca otros dos días a la “parte superior.

“Con respecto a mi alimentación, en mi menú no hay lácteos ni gluten, pocos carbohidratos, y es alta en proteína y grasas buenas. Incluyo todas las proteínas, grasas buenas como aguacate, aceite de oliva, papa con piel, no consumo nada frito, todo debe ser asado. También como tortilla de nopal, piña, manzana, verduras; procuro no consumir refrescos, nada de azúcar, sólo sustituto y stevia natural”, nos dice la estrella de telenovelas y palenques que, además, suele ingerir un jugo en ayunas durante 15 días: “Es perfecto para perder esos kilos de más, pues funciona como desintoxicante natural. Lo hago licuando linaza en polvo, miel, una manzana verde y un poco de chía”.

Ninel es sumamente estricta con el cuidado de su piel, por eso deja esa difícil tarea al doctor Simon Ourian, cosmetólogo y dermatólogo, quien atiende a sus pacientes en Beverly Hills, “y me ha cambiado la tez de manera favorable”. Conde también mantiene un aspecto terso gracias al cool laser, un tratamiento especial para eliminar manchas, marcas, acné y arrugas; estimula la regeneración de las células de la piel y crea colágeno.

LAS PROPIEDADES DEL AGUACATE Y EL NOPAL

Lisbeth Rosales, coaching en alimentación saludable y vida fitness, resalta las propiedades de algunos alimentos como el aguacate y el nopal, utilizados por Ninel para obtener resultados favorables en su régimen diario. “Los vegetales verdes nos ayudan a mejorar el funcionamiento de nuestro hígado, al ingerirlos hacemos mejor la digestión y prevenimos el estreñimiento, así como enfermedades cardiovasculares.

Lo mejor es que contienen pocas calorías y aportan un gran nivel alimenticio debido a sus ricas vitaminas, como la A, la C, la B, la E y la K. Aportan también minerales como calcio, hierro y magnesio. Algunos de estos vegetales son: aguacate, aloe, brócoli, apio, cilantro, espinacas, lechuga, nopal y perejil”, dice la experta que, a través de su cuenta en Instagram, @estiloliss, ofrece diversos consejos para llevar una vida saludable y libre de excesos.

