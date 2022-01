Ponte en forma: Belinda Urías comparte 5 consejos para tener cuerpazo en 2022

Con información de Nayib Canaán, Alexa Izarrarás, Grisel Vaca, Otto Rojas, Hugo Maldonado y Mario Rojas

Belinda Urías es un ejemplo de constancia y disciplina; siempre ha sido una mujer fitness, sin embargo, compartió con TVyNovelas que este 2022 su objetivo es más alto, pues además de cuidarse y entrenar para verse bien, quiere que los resultados sean más notorios. La conductora nos reveló sencillos tips que le han funcionado y que ayudarán a quienes quieren empezar el camino hacia una vida más saludable.

FUERZA DE VOLUNTAD Para lograr tus objetivos es importante la disciplina. Todo el 2021 he estado llevando un régimen de ejercicio y alimentación muy estricto, pero entiendo perfecto que a las mujeres a veces nos resulta muy complicado cuidarnos debido a los problemas hormonales, al ritmo de vida y a las tentaciones; yo, por ejemplo, como mucho dulce días antes de mi periodo menstrual, aparte de la tentación de comer comida chatarra, pero lo primordial en este 2022 es volverte a encarrilar y disciplinarte.

BUENA ACTITUD Es fundamental estar bien anímicamente, porque cuando no es así, el cuerpo sufre una descompensación, el estrés y los problemas emociones repercuten en tu salud y en tu peso. Hay gente que cuando tiene un problema le da por comer mucho o de plano no come, y los dos extremos son malos. ¡Hay que mantener el equilibrio!

DATE UN TIEMPO PARA TI Las mujeres batallamos mucho en eso debido a los múltiples compromisos y obligaciones: los hijos, la casa, el trabajo… Sin embargo, hay que buscar la forma de encontrar un tiempo para nosotras y ejercitarnos. Cuando sé que no voy a tener chance de ir a entrenar en el día, me organizo y me voy a las 6 de la mañana, pero siempre busco un tiempo para mí.

NO IMPORTA EL EJERCICIO QUE HAGAS El ejercicio es como una terapia, te ayuda a sentirte mejor en todos los aspectos; a mí me funcionan las pesas, pero hay muchas actividades padrísimas: pilates, zumba, ejercicios funcionales… Elige lo que más te guste para que no lo abandones y, por lo menos, haz una hora tres veces a la semana. Lo importante es ir haciendo el hábito del ejercicio.

TRABAJO EN EQUIPO Ahora que estuvimos más tiempo en casa debido a la pandemia, los niños y uno mismo todo el día queríamos comer, que si galletas, panecitos, Nutella… Es importante que encaminemos a los hijos, al esposo (si es el caso), a hacer alguna actividad física, de esta forma evitaremos que estemos pensando en comer, y al mismo tiempo nos motivamos en familia a llevar una vida más saludable.

