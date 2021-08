¡Ponen contra la pared a José Manuel Figueroa! Farina Chaparro lo denunció por violencia

Alfonso Arnáez, representante legal de Farina Chaparro, quien se presume como exnovia de José Manuel Figueroa, reveló a este medio que el cantante la ahorcó en diversas ocasiones. A pregunta expresa sobre si él amenazó con asfixiarla, como se dio a conocer en algunos medios, el abogado dijo que Figueroa sí llegó a concretar este hecho en varios momentos, pero que ella logró soltarse en algunas ocasiones, y en otras, él la soltó.

El legista, quien acudió a la Fiscalía de la Ciudad de México el viernes pasado para presentar una denuncia por los delitos de violencia familiar y lesiones, nos revela si Farina pretende con esta denuncia que su ex pise la cárcel. Además, nos dice que su clienta no ha sido notificada de la denuncia que José Manuel interpuso en su contra por el delito de extorsión.

¿Qué tipo de denuncia interpuso Farina Chaparro contra José Manuel Figueroa? "Es una denuncia de hechos de carácter penal por los delitos de violencia familiar y lesiones; se hicieron del conocimiento de la Fiscalía cerca de 15 o 17 distintos eventos que sufrió la señorita Chaparro durante su relación con José Manuel, actos de violencia física y psicoemocional.

¿En qué fechas ocurrieron estos eventos? "Entre agosto de 2020 y junio de 2021; la relación de noviazgo terminó en el mes de junio de este año.

¿En alguno de estos eventos ella sufrió algún daño de gravedad? "No lo puedo decir en este momento hasta que estén acreditadas las pruebas que vamos a presentar; fueron actos de violencia bastante fuertes.

¿Es cierto que él amenazó con ahorcarla? "Amenazas no, sí llegó a concretar el hecho de ahorcarla en diversas ocasiones; ella logró soltarse, en otras, él mismo la soltaba.

¿Hay testigos? "Por supuesto, la gente de seguridad de la casa de la señorita Chaparro, algunos familiares de ella que fueron testigos de otros hechos, aparte de videos y demás datos de pruebas... Sí contamos con testigos.

¿Qué están buscando con esta denuncia? "Se hicieron del conocimiento de las autoridades los hechos de los que fue víctima para que sean ellas mismas quienes determinen si procede su denuncia y en su momento se haga justicia.

¿Hay posibilidad de llegar a un arreglo extrajudicial? "Por lo que he platicado con ella, no es su intención; la intención de ella es llegar hasta las últimas consecuencias y que las autoridades hagan justicia, ella no tiene ningún tipo de interés económico ni mucho menos.

¿Cuál es el castigo para el delito de violencia familiar? "El Código Penal marca la pena de uno a seis años de prisión por el delito de violencia familiar, y para las lesiones, primero se tiene que hacer un dictamen para determinar qué tipos de lesiones son las que estamos denunciando, y le pueda dar un dato para la penalidad de ese delito.

¿Tiene conocimiento de la denuncia por el delito de extorsión que interpuso José Manuel contra Farina? "Tengo conocimiento a través de los medios de comunicación, pero a ella no se le ha notificado absolutamente nada; estamos a la espera de que el Ministerio Público la cite o le haga saber que hay una denuncia en su contra, pero hasta este momento no le ha llegado nada.

José Manuel dice que Farina le pidió entre 50 mil y 100 mil pesos para evitar un escándalo en los medios… "Yo tuve acceso a los chats que hubo entre ellos dos en el último año; efectivamente, hay un adeudo de él hacia ella, cerca de esa cantidad, pero no se trata de una extorsión, se trata de unos gastos que hizo él con la tarjeta de ella, y lo único que está haciendo es cobrarle el adeudo que tiene, pero no hay ningún tipo de extorsión ni amenaza de ningún tipo.

El abogado de él nos reveló que en una ocasión Farina lo privó de su libertad… "Hubo un episodio en el departamento de ella, donde se cometió un acto de violencia por parte de él; está todo grabado, porque ella tiene cámaras de circuito cerrado dentro de su casa, tenemos todas las grabaciones, el señor se puso violento y ella lo que hizo fue llamarle a la policía para que asistiera al domicilio en su ayuda. Ella únicamente le manifestó que no se iba a ir hasta que llegara la policía, porque quería que se lo llevaran detenido por las lesiones que le había provocado; sin embargo, no fue privado de su libertad porque se fue antes de que llegara la policía, por lo tanto, no existe ningún delito de privación ilegal de la libertad.

La defensa de José Manuel dice que ustedes no han mostrado ningún video de las supuestas agresiones… "Se le va a mostrar a la autoridad competente, que es donde los debe mostrar ella, no ante los medios de comunicación como lo está haciendo él; créame que tenemos todos los documentos para acreditar lo que estamos denunciando.

¿Por qué denunciaron primero ante los medios de comunicación y luego ante la autoridad? "Nosotros no hicimos ninguna denuncia ante los medios, fue el señor José Manuel quien hizo públicos algunos videos que él tenía en su poder. La señorita Chaparro nunca hizo ninguna denuncia ante los medios de comunicación, simplemente dio su opinión de los videos que habían salido a la luz pública, pero no era su intención; si ella salió a dar declaraciones, fue para aclarar los videos que había hecho públicos el señor.

