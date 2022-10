Poncho de Nigris hipnotizó a su mujer para tener sexo: "Soy un semental a los 46 años"

Auténtica máquina de marketing, Poncho De Nigris se reinventa a sí mismo a cada momento y avanza con paso firme en su dominio de las redes sociales. El conductor e influencer regiomomntano parece siempre estar ligado al escándalo de una u otra manera, y fue gracias a que recientemente recurrió al hipnotismo, para beneficio propio y el de su hijo Ponchito, lo que lo puso de nuevo en el ojo del huracán.

Tú fuiste de los primeros en abandonar la tele para dedicarse a sus redes, ¿no? Sí; decidí irme cuando fue el apagón analógico; la mitad de la audiencia se acabó y bajaron los ratings. Ahora lo que sigue es hacer cosas de gamers, ahí va el futuro y quiero empezar a hacerlo con mi hijo Ponchito.

¿Piensas heredar el negocio a tus hijos? Sí; no sé si algún día me vaya a retirar de esto. Ya en TikTok somos poco más de 10 millones, y Ponchito ya pasa de los 600 mil, al igual que mi hija Isabella y el bebé. Hasta ahora así seguirán sus cuentas, a menos que ya no las quieran tener. Si se quieren dedicar a otra cosa y no ser figuras públicas, adelante, no pasa nada.

¿Por qué te ha ido tan bien? Hay quien dice que te salen bien hasta los hijos... Porque perdí el miedo, me tranquilicé y sólo fluí para que me fuera bien. Y sí, estoy de acuerdo, los integrantes de mi familia vinieron a revolucionar la raza humana. De verdad, todo lo que he hecho no es en vano, pero veo a mis hijos y sé que su genética es muy especial.

¿Tanto como para comenzar a hipnotizarlos ya? La historia de Ponchito va más allá. No sé si se enteraron que él falló un penal; subí el video básicamente porque, si lo metía, seguramente iba yo a subir el video; y la verdad, por qué no lo iba a subir si fallaba. O sea, yo también he cometido errores y él tiene que aprender.

Pero, ¿por qué lo hipnotizaste? No fue por él, principalmente. John Milton, el hipnotista, había ido por Marcela y por mí porque teníamos algunas deficiencias sexuales. Antes, ella y yo teníamos intimidad todo el tiempo, pero ahora era tipo un round cada dos días. Yo le dije que necesitaba volver a mi línea que eran dos veces al día. La neta soy un semental y no puedo estar así sin sexo a los 46 años.

¿Los curó? Sí; gracias a Dios, volvimos a la normalidad. El tema de Ponchito fue porque le comenté que había fallado un penal y estaba sacado de onda. John Milton me contaba que él fue el que hipnotizó a Gignac, delantero de los Tigres, para que volviera a ser un goleador: me dijo que podía volver a programar a Ponchito y bien, le fue muy bien.

¿Tuviste miedo? No, él me decía que esto de hipnotizar es algo médico; por ejemplo, a Marcela y a mí nos durmió como 20 minutos para tener mejor actividad sexual y para que ya no discutiéramos. La neta, ayer por ejemplo, hicimos el amor seis veces.

O sea, fue inmediato… Literal, cuando despertamos, no podíamos parar de reírnos. La neta, te reprograma y es padrísimo.

