Poncho Vera, Yahir y más famosos que ahora resulta que son actores ¡y hasta hacen teatro!

Mientras muchos actores pasan toda una vida estudiando los métodos Stanislavski, Meyerhold, Neil Strauss y hasta la técnica corporal de Grotowski, pues subirse a un escenario teatral no es un juego, hay casos en los que el simple reflector de la fama consigue a ciertas celebridades el protagónico de una obra de teatro.

En México, sobran ejemplos. En el gremio, esos casos son conocidos como el "star talent". Pasa también en el doblaje, donde una persona ajena a la actuación presta su voz para realizar un doblaje, principalmente para publicitar la producción en cuestión. Luisito Comunica como la voz de 'Sonic' es un caso, pero hablemos de teatro.

El caso más reciente es el de Poncho Vera. Durante años ha destacado como comunicador, locutor y comentarista. Lo mismo ha hablado de noticias, deportes y hasta espectáculos (lo hacía en Válvula de Escape con Horacio Villalobos al inicio del milenio). Pero ahora resulta que es actor.

Su debut ha sido en el monólogo 'Defendiendo al cavernícola', de Rob Becker, que desde los años 90 contó con la popularidad en Broadway y varios países. En México, César Bono lleva décadas con la obra y ha dado miles -sí, miles- de funciones... Pero ahora alternará funciones con Poncho.

Ya lo ha dicho Lola Cortés. En ocasiones, el público tiende a pensar que subirse a un escenario no es una carrera profesional, sino un hobby, que cualquiera podría hacer, pero no es así. Implica una preparación que nunca se termina, pues hay varias disciplinas que pulir mientras pasa el tiempo. "Nosotros tenemos que demostrar que el espectáculo no es un hobby, sino una forma de vida, y no venimos aquí nada más a pasar el rato", ha dicho la legendaria actriz de teatro musical.

Pero así como hay actores y actrices, como Lola, comprometidos con su profesión, también hay quienes se consideran actores solo porque pueden pisar un escenario, ya sea en obras de bajo presupuesto o hasta en inmensas producciones.

Obras musicales que han llegado recientemente a México echan mano del startalent para atraer a la audiencia. Así, terminan protagonizándose por cantantes que actúan; José El Soñador tiene a Kalimba y a Carlos Rivera, cuya preparación incluye el reality 'La Academia' y el conocimiento empírico tras más de una década protagonizando obras musicales.

En Jesucristo Súper Estrella, el elenco era un grupo de cantantes con más experiencia dando conciertos que interpretando un texto. Beto Cuevas, Erik Rubín, María León, María José, Leonardo de Lozanne, Kalimba, Enrique Guzmán y Yahir completan el ejemplo.

Yahir también protagonizó 'Hoy no me puedo levantar', con María León y la intérprete de 'Sapito'. Quizá llevan años en el medio como cantantes, con telenovelas en su historial, pero no necesariamente respaldados por conocimientos profundos de actuación.

Ejemplos sobran... pero ¿quién tiene la culpa?

Quizá con una cartelera envidiable para el resto de Latinoamérica, el público mexcano podría ser el responsable. Los productores echan mano del startalent para atraer audiencia, y es totamente válido, pero mucha de la cultura teatral en México se limita al poco interés o a la búsqueda de cortesías para asistir gratis...

Tampoco podemos negar la realidad: El costo de los boletos para el teatro es muy alto. Entre 3 mil 500 y 5 mil 500 pesos por un boleto es la tarifa máxima para ver los musicales de gran presupuesto en CDMX en la actualidad. Hay que sumar por cada integrante de una familia y resulta toda una inversión.

Sin embargo, el dinero tampoco es una limitante. Con una basta oferta de espectáculos y obras de teatro en la Ciudad de México, sale a relucir que el dinero no es problema cuando se trata de comprar, por ejemplo, boletos para el concierto de Bad Bunny. El cantante agotó en minutos más de 200 mil localidades para un par de shows en el Estadio Azteca. El boleto de mayor precio era el de Zona Pit, con un valor de 8 mil 450 pesos. ¿Con ese dinero a cuántas obras de teatro pudo haber asistido una persona?

Daddy Yankee también es otro ejemplo de éxito a la hora de vender boletos por 2 mil 500 pesos. En Monterrey, su concierto ya está agotado.

Cada persona decide cómo gastar su dinero, pero cabe recordar que, para el teatro, descuentos y boletos al 2x1 son constantes para muchas funciones. Y más allá de si se trata de musicales internacionales de alto presupuesto, u obras experimentales, con elencos consagrados o famosos que actúan, lo relevante es que nadie debería perderse la experiencia única e irrepetible de asistir al teatro. Es imposible que la función a la que asistas se duplicará, y eso, no tiene precio.