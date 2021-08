Poncho Lizárraga reconoce tristes cambios en El Recodo: "Era mi fortaleza"

Alfonso Lizárraga, líder y director musical de la Banda El Recodo, se muestra sensible; él atribuye que con los años se va haciendo viejo y le gana el sentimiento, pero también, que esta pandemia lo ha hecho valorar más a la familia, a sus hijos, a su hermano, a su mamá... La repentina salida de su hermano Joel de la banda no la esperaba, siente que se ha quedado solo y acepta que ha perdido a quien era su fortaleza, pero como hermano, señala, lo entiende, y su apoyo hacia Joel no tiene recato, ya que, dice, “si hemos apoyado a otras personas, más a mi hermano”.

Poncho, ¿qué sentimiento te llega ahora que regresan a los escenarios? "Primero, hay mucha emoción, pero sobre todo, mucho agradecimiento para la gente que paga un boleto para verte actuar, y eso, desde mi punto de vista, es motivo de agradecimiento

Vemos que hay cierto tipo de rencor para la gente que no valora tu trabajo, ¿es así? No. No hay sentimiento de rencor, uno como ser humano se emociona, y claro que de pronto duele ver que no valoren la música mexicana, y hay que recordarles que esto es México, son nuestras raíces, es nuestra cultura, por eso me gusta este lugar (Pico Rivera), porque aquí se siente que es México.

¿Te sientes frustrado? "La gente no valora. Uno siente que el trabajo que uno hace no es valorado; mientras más viejo se hace uno, más nostálgico se hace uno.

Como hermano, ¿qué sentimiento te dio que Joel haya decidido salirse del grupo? ¿Qué sentiste? "Como hermano lo entiendo, porque yo también, si tuviera la oportunidad de decir “ya estuvo”, también me gustaría estar en mi casa, por ese lado lo entiendo. Tengo más de 30 años en esto y es pesado.

¿Sentiste que te dejó solo? "No quiero poner palabras de más, tampoco, pero es mi hermano, y claro que para mí era una fortaleza, tener a mi hermano por un lado apoyándonos, te sientes cobijado, viéndolo de ese lado, pero bueno, lo entiendo y respeto su decisión; a lo mejor no era el tiempo ahorita, pero bueno, se entiende y se respeta.

La pandemia ha permeado en todo el país, ¿qué le dices a la gente que sigue sin creer en esta enfermedad? "Híjole, yo creo que esas personas que piensan que esto es de mentiritas, no han sufrido algo cerca, de que algún familiar haya padecido esto. No puedes ir por el mundo pensando que esto no existe. Que si se inventó, que si no, lo que sea, pero existe, y es una realidad. Pongámonos las pilas.

¿Le dolió a tu mamá el que se haya ido Joel? "No puedo decirte lo que ella piensa, porque son palabras de ella. Como familia vamos a poyar. Si apoyamos a mucha gente, mucho más a la familia.

¿Tienes la esperanza de que Joel regrese a la banda? ¿Arriba al escenario? "No creo.

¿Qué viene para El Recodo? "Lo primero que queremos que venga es salud, porque teniendo salud viene todo. Cuando tú trabajas, es el resultado que tienes de hacer lo que te gusta.

Hace rato casi lloras, ¿qué te provoca ese sentimiento? "Está difícil la situación, y no sé si es que uno se hace viejo y se vuelve uno nostálgico, vivimos tiempos duros y la gente no logra entenderlo. Si yo no tuviera necesidad de trabajar, de verdad, yo no estaría aquí. Valoramos a la gente que viene aquí, las siete mil personas que pagaron su boleto para venir a vernos, eso no se paga con nada. Yo no lo haría. A pesar de que no se nota mucho, yo soy un tipo sensible. Desde luego que este tipo de situaciones (la pandemia) que se viven hoy en día son para reflexionar; agradezco tener a mi familia, y eso se valora.

¡SUSCRÍBETE A TVYNOVELAS!