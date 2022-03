"'Pobrecita niña'... ¡No es cierto!": Luis de Llano así habló de Sasha

En pleno Día de la mujer, Sasha Sökol finalmente se atrevió a confirmar que tuvo una relación durante cuatro años con el productor Luis de Llano, que comenzó cuando ella tenía 14 y él 39. Sin embargo, cuando el también escritor habló al respecto con Yordi Rosado, aseguró que solo duraron 6 meses.

A decir de Sasha, "Luis de Ya No", como lo llamó, Luis hizo "declaraciones falsas sobre nuestra relación. Abusó de mí entonces y abusa hoy al manipular la verdad. Al querer minimizarla para eximir su responsabilidad en los hechos".

Luis de Llano habló con Yordi Rosado para su canal de YouTube, ahí aseguró que él sí se enamoró de ella, y la describe como "encantadora, simpática, bellísima mujer. Sasha es una productora muy importante de sus shows. Es una chava autodidacta. Con Sasha hice una novela, muchos programas, hice el Festival Acapulco en el año 2000... Tuvieron la visión de volverse sus propios productores".

Admitió: "Sí, sí tuve un romance yo con Sasha, me enamoré y me mandó al demonio, lo admito, tuve un momento en que, convivimos mucho y estuve muy enamorado de ella y un día me dijo nada que ver, y nada que ver y se acabó".

Y luego dijo: "No falta que te quieran inventar una historia de ese tamaño. Yo ya no quiero ni hablarlo, me da una pena que en lugar de hablar de Sasha por lo que es ahora, tienen que hablar de 'pobrecita niña'... ¡No es cierto! ¡Por favor! Yo fui el que de repente tuvo un afecto por ella. ¿Qué buscaban las niñas? Una especie de imagen paterna, creo que por ese lado fue".

Aseguró que solo estuvieron juntos "Unos 6 meses. Fueron seis meses. Yo no sé si se enamoró de mí o no, pero yo sí estaba enamorado un rato así, pero obviamente uno va enamorándose en la vida de mucha gente. La mandaron fuera y cuando regresó, lanzamos su disco, ella hizo su carrera independiente, nuestra relación se convirtió de negocios, ella siguió su vida completamente aparte".

Y se quejó del posible escándalo en redes sociales: "No pueden vivir las redes sociales subiendo cosas, acusando, sin ninguna prueba, sin ningún argumento, porque no solamente perjudican a mi persona, sino a la otra también. Son cosas que ya pasaron y se quedaron ahí".

Sin embargo, ahora que Sasha rompió el silencio sobre lo que vivió, ya hay argumentos que incluyen la palabra "delito". Así lo escribió la cantante: "¿Por qué miente cada vez que habla de mí? Porque sabe perfectamente que lo que hizo es un delito. Durante toda nuestra relación yo fui menor de edad".

