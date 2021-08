Plutarco Haza, padre de dos generaciones: Nicolás, de 21 años, y Leonardo, de dos

Aunque su fuerte es el drama, género con el que se ha dado a conocer en series y telenovelas, Plutarco Haza se reinventa como actor después de los estragos de la pandemia, y se arriesga a hacer una comedia en teatro, donde plantea muchas situaciones de reflexión cuando un bebé toca la puerta de un hogar.

El actor presenta el monólogo Voy a ser papá, bajo la dirección de Adal Ramones, el cual le permite experimentar otra faceta histriónica, regalándole al público una hora y 20 minutos de diversión.

¿Cómo te has sentido haciendo esta obra? Muy contento, porque la respuesta del público ha sido maravillosa, es una comedia sobre la paternidad, muy tierna, creo que era algo que la gente necesitaba justo en este momento, algo que refrescara un poco, que la alejara de pensamientos relacionados con la pandemia, la economía y todas las cosas que estresan. La idea es que las personas se claven durante una hora y 20 minutos en una historia con la que se van a reír, se van a enternecer, van a reflexionar.

¿Llevabas tiempo tratando de integrarte al proyecto? Ya le había echado el ojo, sólo que yo estaba en la obra Dos más dos, con Adal Ramones, entonces no tenía mucho tiempo de hacer otra pieza. Pero ya mi esposa y yo habíamos hablado de comprarla; con la pandemia se nos retrasó un poco el proyecto, y luego de concretar, llamamos a Adal Ramones, porque pensamos que era el director ideal.

¿Cómo es tener a Adal de director? Increíble. O sea, Adal es una persona muy inteligente, es un hombre que no se anda con medias tintas, te dice exactamente lo que necesita y lo que piensa de lo que estás haciendo. Y eso era lo que yo quería, que no me consintiera, sino que realmente me dirigiera y me ayudara en este género que no es mi fuerte, porque no soy tan experimentado en la comedia y el monólogo.

¿Le pones de tus propias experiencias personales para enriquecer el personaje? El libreto está bien escrito, pero es una historia que no tiene que ver mucho conmigo. El personaje de la obra es un hombre que decide, junto con su esposa, no ser papás nunca. Pero a los 40 años, el reloj biológico de la mujer hizo que ella cambiara de parecer y lo convence de que tengan un bebé, se someten a un tratamiento, se embaraza y tienen un bebé que les cambia la vida.

¿Siempre quisiste ser papá o fue algo que te sorprendió? Siempre quise ser papá, desde que tengo uso de razón. Pero quizá la primera vez estaba joven y no lo planeé, bueno, no lo planeamos. Nicolás fue una bendición. Nunca nos quejamos de él. La segunda vez fue muy buscado, muy planeado y, obviamente, la experiencia es distinta.

Teniendo un hijo de 21 años y un niño de dos, ¿cómo vives esta brecha generacional? Bueno, lo que pasa es que sólo uno vive conmigo, que es el de dos años; Nicolás ya está volando solo, y mi labor con él es más bien de un consejero, pero con el que vivo es con Leonardo. Me siento muy bendecido porque poca gente a mi edad tiene la oportunidad de tener dos muestras de vida tan distintas como las que tengo. Es que mientras uno va aprendiendo a hablar, descubriendo el mundo, el otro está de lleno con su vocación, encontrando su propio camino; son momentos distintos, y tengo tiempo de poder disfrutarlos a la vez.

¿De qué forma respaldas o apoyas a tu hijo Nicolás ahora que busca su propio camino en el medio artístico? Obviamente él tiene que forjar su propio camino, y la primera manera de apoyarlo fue dándole estudios en Canadá para que tuviera muy buenas bases en el tema del cine, que es lo que le interesaba en ese momento. Con respecto a la música, creo que tiene muy claro cuál es su camino. Si me pide consejos, yo vengo y se los doy, le comparto a la gente que trabaja conmigo; si tengo oportunidad de poder comentar que tengo un hijo que le interesa trabajar en la serie, detrás de cámaras, como asistente de producción o dirección, pues no dudo en presumirlo y dar su currículum para conseguirle trabajo.

La gente le dice muchos piropos en las redes sociales por ser tan guapo. ¿A quién salió, a su mamá o a su papá? Salió, obviamente a la mamá, pero con méritos del papá (risas). Yo fui quien tuvo que hacer méritos para ligarse a las mamás bonitas, entonces, los dos hijos salieron muy guapos, y espero que algo de lo que llevan dentro sea herencia mía.

