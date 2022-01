Pleitos, traición y fans que los acusan de fraude: OV7 y su controvertida gira de 30 años

Después de un par de años de espera, donde hubo desacuerdos y hasta una aparente división entre los integrantes del grupo, esta semana se confirmó que OV7 prepara la gira para celebrar sus 30 años de la mano de OCESA SeiTrack.

A través de un comunicado, anunciaron que después de todo lo que ha pasado "prevalecen las coincidencias y comparten el interés de hacer que todos sus proyectos en conjunto sean un grana éxito, siempre pensando en sus fans y en ese momento tan esperado de reencontrarse con ellos".



Pero este anuncio se ve opacado por la inconformidad de algunos fans, quienes acusan al grupo de fraude, pues después de dos años de haber comprado los boletos para la tan esperada gira, no hay ni shows ni reembolso.

Con el hashtag #FraudeOV7OCESA, algunos fans exigen la devolución de su dinero, pues ya esperaron demasiado tiempo y, pese al anuncio de que sí habrá gira, todavía no se establecen las fechas de los conciertos.

Y es que los integrantes no se habían puesto de acuerdo para realizar la gira. Los problemas vienen desde antes de la pandemia, tras cuatro años de la gira del 90s Pop Tour, donde se supo que hubo problemas de dinero entre los OV7 y Ari Borovoy.

En noviembre de 2019, apareció hasta un video donde Mariana Ochoa apareció llorando tras enterarse de que el grupo había sido sacado de la gira. "Esta ha sido una decisión unilateral, no se nos dio aviso, no hubo una negociación".

Más tarde, Mariana apareció con Ari Borovoy para aclarar que él siempre le pagó. Sin embargo, hasta la fecha, la cantante ha dicho que tiene firmado un acuerdo donde se estableció que no puede hablar "ni bien ni mal" de la empresa de su compañero.

A mediados de 2021, cuando todavía no había claridad de si existiría la gira, comenzó la guerra de declaraciones de los integrantes. Sin decir nombres, Lidia Ávila señaló que no todo el grupo firmó una prórroga de un año que les pidió OCESA, la empresa que gestionaría su esperada gira. "O eran los 7 o nada".

"Yo, Lidia, firmé esa prórroga con toda la intención de que se hiciera la gira en el momento en que OCESA dijera. Después de eso me llega un poder notariado, di por entendido que no habíamos firmado los 7 y ya, regresé el 100% del adelanto. Pero estoy puesta para la gira", contó Lidia Ávila a Javier Poza.

En medio de este distanciamiento, aparentemente de los 7 se formaron dos grupos: Lidia Ávila, Mariana Ochoa y Óscar Schwebel; y por otro lado, Ari Borovoy, Erika Zaba, Kalimba y M'Balia Marichal.

Sin embargo, ninguno de ellos quiso admitir que se formaron 'bandos'. Lidia, por ejemplo, dijo: "No lo llamaría como bandos, hay diferentes posturas respecto a la situación del grupo. Es evidente, con los que hablo son con Mariana y Oscar, así como entre ellos 4 se hablan".

Ari, por su parte, insistió: "Más que dos bandos, son diferentes maneras de pensar que surgieron en la pandemia. Y estamos aquí los 4 que de una manera, quizá no intencional, fuimos señalados como los que no estábamos queriendo participar en una gira, cuando no es así. Hablando directo, nosotros estamos puestos para la gira. Ahora que vemos que Lidia está puesta, pues está increíble, ya somos 5".

Así lo dijo Ari en entrevista con Javier Poza, donde se unió a Erika, M'Balia y Kalimba para explicar por qué no había fechas confirmadas para la gira de OV7. Aún así, insistieron en que el tour no está cancelado.

Lidia Ávila nunca dijo nombres, pero Ari, Erika, Kalimba y M'Balia terminaron por confirmar que ellos fueron quienes no firmaron la prórroga con OCESA ante la incertidumbre de las fechas. M'Balia explicó que no había 'bandos'. "No es que una parte esté enemistada con la otra o que haya realmente un conflicto, hay una diferencia de opiniones, siendo 7 es muy difícil que pensemos de la misma manera y normalmente hay una mayoría. En este caso, las 4 personas que estamos aquí no quisimos dar una nueva fecha para el público y eso es lo que hace la diferencia en la prórroga".

"La diferencia que hubo fue que, para nosotros, no era buena idea dar a la gente una nueva fecha que estuviera en posibilidad de ser cancelada. En la cuarentena se especuló sobre el tiempo que podríamos salir, pero estamos aquí porque no ha ocurrido", dijo la cantante.

En tanto, Kalimba comentó sobre la diferencia de opiniones: "Hay un pensamiento de cuando OCESA nos pidió la prórroga, unos dijeron 'perfecto, firmémosla y después vemos cuándo acomodamos las fechas'. Nosotros pensamos 'primero acomodemos las fechas, y después firmemos esto'. Por eso decimos que la gira no está cancelada".

Por su parte, Erika Zaba admitió que tenían "que arreglar diferencias, sí tenemos que hablar entre nosotros 7 para poder arreglar y subirnos al escenario bien, porque esa gira yo creo que va a durar como año y medio y no pensamos estar mal, ni ser hipócritas, eso es imposible... ¡Claro que se nota!".

Así que finalmente, tal parece que los siete sí quieren hacer la gira, pero ahora se enfrentan con el descontento de varios fans.

¡SUSCRÍBETE A TVYNOVELAS!