¡Pleitazo! José Manuel Figueroa demandará a Ana Bárbara

Se avecina batalla legal entre José Manuel Figueroa y Ana Bárbara. Novios en 2001, hoy se disputan derechos de autor de la canción Fruta prohibida, registrada oficialmente por la cantante. Hace unas semanas, la Reina grupera nos concedió una entrevista y aclaró que todas sus composiciones han sido escritas por ella, y no quiere que el público crea que alguien más es el autor.

Desde entonces, el hijo de Joan Sebastian no se había pronunciado al respecto, después de públicamente declarar que la letra de la citada canción había sido escrita por él. Lo contactamos, y en entrevista se mostró confiado en que quien alguna vez fue dueña de su corazón “recapacite”.

“SIGO CON ESA ILUSIÓN DE QUE PODEMOS LLEGAR A UN ARREGLO”

¿Qué opinión te merecen las declaraciones que nos dio Ana Bárbara? Creo que está confundiendo muchas cosas, y es porque está mal asesorada. Yo lo único que quiero es recuperar el derecho de mi obra.

Entonces, ¿tienes un problema con ella? Yo le deseo mucho éxito y mucha suerte; mi admiración y respeto para ella como cantante, como compositora, como mujer. Simplemente creo que no está tomando las cosas con calma.

¿Cómo piensas demostrar que esta y otras canciones son de tu autoría? Sigo juntando pruebas y testigos que avalan lo que digo de mis canciones, de las cuales merezco reclamar el derecho de autor. En algún momento grabé esos temas en un estudio, y ahí se estipula en qué fecha y cuándo fueron grabados en vivo. La música sale de mi guitarra y las letras están interpretadas con mi voz. Ya veremos qué se puede recuperar, todo es cuestión de tiempo. No creo que esto tenga que terminar en una pelea campal o en insultos.

¿Vas a recurrir a lo legal? Pues debe de… No hay de otra.

¿Cómo te diste cuenta de esto? Ya tiene tiempo. Pensé que al paso de éste, Ana Bárbara iba a recapacitar y a entender la situación.

¿Y como fue? Quise volver a grabar uno de los temas, y cuando lo busqué, precisamente para recuperar mi crédito, no hubo ninguna respuesta positiva, y ni modo. A la fecha sigo con esa ilusión de que podemos llegar a un arreglo, pero si no se puede, no hay ningún problema.

¿Estamos hablando de que son varios temas? No exactamente; todo depende de las pruebas que pueda recuperar. En eso estoy.

¿El acercamiento que has tenido con Ana Bárbara ha sido cordial? Obviamente, y siempre va a ser así.

¿Ella te ha dado largas o negativas? Simplemente no hay respuesta alguna. No hay forma de poder hablar con esa persona.

¿En qué crees que termine esto? No lo sé, no te puedo decir en qué puede terminar ni para quién, ni por qué, ni cómo. Yo se lo dejo a las leyes de autor y a las instituciones que defienden los derechos autorales. ¿Estás enojado por esto que te hizo? En ningún momento. Y quiero aclarar: no se le critica ni resta su talento ni su habilidad como cantante o compositora, sólo busco una solución a esto.