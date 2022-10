Platanito veló a su mamá... ¡viva!

Más de una vez, Sergio Verduzco “Platanito” ha sido juzgado, tanto por su trabajo como por opiniones propias vertidas en chistes. Algunos han resultado intolerables al público, y otros han sido tachados de insensibles. Aún así, casi siempre ha hecho sonreír a todo el país. Justo ahora presenta el espectáculo Platanito Worl Tour Le duela a quien le duela, con dedicatoria especial a su madre, Beatriz Rubiera, quien recién venció al cáncer. De esto y más nos habla en entrevista.

¿Por qué dedicas el show a tu mamá? Ella padeció cáncer y cuento ahí algunas cosas porque, imagínense: mi mamá padeciendo cosas y teniendo un hijo payaso.

¿Tú mamá la pasa bien teniendo un hijo payaso? Soy un ser humano como cualquier otro que tiene problemas económicos, familiares, con los amigos, enfermedades… También tengo sentimientos, me duelen cosas… Y cuando muere un familiar, pues lloró como cualquiera. Cuando nos enteramos del cáncer de mi mamá, lloré, lloré y lloré...

¡Qué fuerte! Sí. Pero también pensé que no podía pasarme toda la vida llorando; sabía que tenía que darle la vuelta, y de alguna manera buscarle lo positivo a lo más feo que me estaba pasando. De verdad, no saben cómo su alma empieza a relajarse, empieza a sanar, te empiezas a sentir cómodo... Te das cuenta que a la otra persona le estás haciendo más amena la vida, porque la risa te cura hasta los más fuertes dolores.

¿Cómo fue el proceso con tu mamá? Yo era el que la hacía salir adelante, el que la motivaba, el que trataba de levantarla después de las quimios… De alguna manera es lo que quiero tratar de expresar; hay que reírnos por el simple hecho de que la risa es medicina y tenemos que curarnos el alma.

Hay toda una ciencia detrás, ¿no? Sí; además soy una persona a la que le gusta vivir, disfrutar la vida, reírse… No crean que veía a mi mamá tumbada en la cama y me burlaba: “¡Mira cómo está sufriendo!”, no. Pero sí le hacía bromas pesadas que le sacaran una carcajada.

¿Qué tipo de bromas, por ejemplo? Luego de una quimio, lo único que mi mamá quería era llegar a casa, meterse a su cama y dormir para recuperarse. Un día se despertó y vio veladoras porque yo ya la estaba velando.

¡No te podemos creer! ¡Qué horror! No saben la risa que le dio cuando vio esa escena, y no tienen idea de todo lo que me insultó… ¡Me dijo de todo! “¡Eres un pen…!”, pero no saben todo lo que se rió. Y entiendo; velar a tu propia mamá como broma es muy pesado. Pero tanto ella como toda su familia no tuvieron problema, nunca me reclamó nadie. Hay que vivir la vida y tomarla como tiene que ser.

¿Con tus hijos eres igual? Sí. Por ejemplo: si mi hijo acaba de chocar, obviamente me preocupo, es un adolescente. Pero luego me burlo de que antes tenía un coche nuevecito, y ahora está súper jodido. Le das la vuelta a todo, y ya está. Imagínense que yo lo regañara todos los días de su vida porque chocó. Lo importante es no tener una doble moral.

De alguna manera también eres un líder de opinión, ¿no? De eso se trata la comedia: de reír con todo, con las cosas buenas, con las malas, con las tragedias, con la familia, con uno mismo... Y siempre hay que estar informados para saber opinar.

