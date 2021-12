Platanito admite que asistió a 'narcofiestas' y da sus razones

En tremendo escándalo fue involucrado Sergio Verduzco, mejor conocido como Platanito, pues lo señalaron de tener contacto con un capo y haber asistido a una 'narcofiesta'.

Y aunque pudo haber respondido de otra forma, el comediante fue frontal y honesto sobre que asistió para trabajar, y a una reportera le dijo la verdad:

“Narran que asistí a una fiesta de 'La barbie', pero bueno, sí, efectivamente creo que así fue, pero Un amigo muy sabio me dijo: ‘cuando vas a la papelería llegas y te preguntan: ¿a qué se dedica o si no no le puedo dar sus copias?’, pues así somos los actores, vamos a donde nos contraten".

Platanito hizo mención que no conoce a la periodista Anabel Hernández, autora del libro Emma y las otras señoras del narco que está dando de qué hablar y donde fue mencionado por asistir a una reunión del crimen organizado.

Se trata de otra polémica a la que da la cara, pues Platanito hace poco habló sobre el escándalo en torno a su chiste de la guardería ABC, donde murieron 49 niños.

El comediante recordó aquella polémica en una entrevista con Yordi Rosado, donde confirmó que aquella controversia le costó amenazas y casi el retiro, aunque encontró refugio y éxito en Estados Unidos.

Relató que mientras su programa triunfaba en Telehit, "Una mañana, de repente... madres. Me hablan a las seis de la mañana: ‘Oye, están hablando de ti en redes sociales. Acabas de contar un chiste bien cabrón, ¿qué está pasando?’".

"En ese momento yo no sabía ni cómo se decía, si ‘traing toping’ o ‘trendin topin’, ni sabía yo la palabra. Pero en ese momento era la noticia más sonada en el mundo, no sólo en México”, recordó. "Ese lunes hablo con Memo del Bosque (productor) y le digo que no quiero sacar el programa y que teníamos que esperar. No sale mi programa esa noche, sin embargo, el punto más alto (de rating) en la historia de Telehit, fueron los primeros minutos para ver qué chingados iba a decir el payasito”.

