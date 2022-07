Pilar Montenegro reaparece, así luce y está indignada por caso de Mónica Dossetti

Después de años de misterio y fuera de los reflectores, han existido varios perfiles en redes sociales que recuerdan a Pilar Montenegro, y ahora apareció uno en Instagram donde publicaron presuntas imágenes recientes de la cantante.

Presumió que se fue de vacaciones y de paso confirmó que no se encuentra en silla de ruedas como se ha rumorado.

"Vámonos... Hoy me siento mejor que nunca, gracias a todos por su preocupación, sus mensajes, etc, pero no estoy en silla de ruedas, y gracias a Dios aún tengo la edad para correr... o trotar??? Jajajajaja", escribió junto a una foto donde se ve a Pilar a bordo de un avión.

Más tarde presumió una foto ya en la playa…

Pero lo que llamó la atención es que Pilar se manifestó sobre el caso de Mónica Dossetti, actriz con esclerosis múltiple que fue violentada por su hermano. Los hechos se viralizaron gracias a un video.

Así que Pilar escribió: "Hoy al ver ese video, que por todos lados circula me rompió el alma, el ver a una querida y vieja amiga sufriendo y siendo abusada de esa manera, da impotencia y coraje, solo quiero que sepas mi querida Mony, que no estás sola, alza tu voz! Te mando un abrazo lleno de mucho cariño @monicadosseti".

Otro de los videos que publicó el perfil en Instagram de Pilar Montenegro fue un video mientras celebraba su cumpleaños.

Durante años se ha mantenido en misterio detalles exactos del estado de salud de Pilar Montenegro y por qué se alejó del medio del espectáculo. Sus excompañeros de Garibaldi son los que han tenido contacto con ella y han confirmado que tenía un padecimiento neuronal.

Charly López, por ejemplo, comentó que su amiga "no quiere aparecer en los medios. Pili no quiere aparecer".