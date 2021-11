Piel de estrellas: Tania Rincón y los secretos de una mamá feliz

Sin lugar a dudas, una de las conductoras más carismáticas es Tania Rincón; su trabajo más reciente en Guerreros la ha colocado en el gusto del público. Es desinhibida, alegre, jovial y, sobre todo, una mujer sin complicaciones que no le complica la vida a nadie. Tiene 10 años de casada con Daniel Pérez; dos hijos, Patricio, de cuatro años, y Amelia, de tan sólo ocho meses de nacida. No ha parado de trabajar desde que inició su carrera, hace casi 15 años, y muy a pesar de tener poco tiempo para ella, le dedica tiempo a su cuerpo para mantenerse sana y guapa.

Te vemos felizmente casada y con tus dos hijitos, ¿cómo te organizas para no desatender nada? Pues ya te imaginarás el acelere en el que vivimos mi marido y yo. En casa nos paramos temprano, estamos al pendiente de las clases de Patricio, atiendo a Amelia; después cada uno a sus actividades... En fin, casi siempre estamos ocupados sin descuidar a nuestros hijos.

Tuviste a Amelia, y rapidísimo te vimos en tu peso y guapísima... Durante el embarazo de Amelia hice mucho ejercicio, incluso a pocos días de dar a luz yo seguía haciéndolo, lo que me ayudó porque dilaté rapidísimo, y eso logró que no fuera mucha la labor de parto; además, la lactancia es maravillosa, a mi hijo lo amamanté hasta los nueve meses, y a mi hija aún le doy, eso ayuda mucho a que pierdas esos kilos que subiste.

¿Nunca hubiera imaginado que fueras partidaria de amamantar? Yo feliz, me siento muy bien de hacerlo; respeto a muchas otras mamás que por trabajo o porque incluso duele y no es tan fácil, no quieren hacerlo, pero yo sí lo he disfrutado mucho.

¿En tu embarazo te preocupaban las manchas en la cara, las estrías o la celulitis? Esta vez, con el embarazo de Amelia, sí me salieron manchas, pero cuando nació, a los pocos días se me quitaron; en cuanto a las estrías, te cuento que en mi primer embarazo yo ya tenía en las caderas, y ahora con Amelia me imaginé que sería peor, pero no, mi cuerpo ha sido muy agradecido. Te podría decir que salí ilesa de las estrías en la panza, pero en la cadera tengo un montón y no me da pena decirlo.

¿Te incomoda tener estrías? No, creo que esto te lo dan los años y la madurez; al final, te das cuenta de que tu cuerpo es tan sabio y te lleva a tantas cosas, como que ya valoras otras más que la estética. Aprendes a querer cada cicatriz de tu cuerpo, cada estría.

Muchas mujeres sí se apanican con esos defectitos, e inmediatamente recurren a los cirujanos, ¿tú no? No, y es justamente la aceptación; por ejemplo, después de tener a Amelia me ha costado mucho bajar el abdomen, porque ya se estiró dos veces. Hay gorditos que me ha costado desaparecer, pero casi casi los presumo, porque me dan mucho orgullo; al final, fui mamá, y eso me tiene superorgullosa, prefiero quemar grasa con el ejercicio y alimentación, que someterme a una lipo. Para mí, el verdadero valor es regresar a mi peso con méritos propios; no estoy en contra de las que prefieren los procedimientos estéticos, pero lo que me hace feliz es echarle ganas y sentirme bien por mí misma.

¿Cómo le has hecho para estar en tu peso y verte sana y bien cuidada? Desde que me dieron de alta en este segundo embarazo me incorporé al ejercicio paulatinamente, porque no traes las mismas fuerzas. Los primeros meses me cuidé mucho en la alimentación por el tema de la lactancia; ahorita prácticamente como de todo, me doy mis gustos”.

¿Cuáles son esos gustos? Traigo una fascinación por los postres, las galletas, el helado con chocolate.

¿Haces mucho ejercicio? Sí, entre ejercicio y que ando muy activa todos los días; hago de 70 a 90 minutos diarios.

¿Después de que acabe tu etapa de lactancia, te animarías a darte un arreglito en el busto? Siempre le dije a mi esposo que cuando tuviera a mis hijos me iba a operar el busto o ponerme implantes, pero ahora, meterme a un quirófano de buenas a primeras, la pienso muchísimo.

