Piel de estrellas: Dietas y tips para tener cuerpazo de Marisol González y Tania Rincón

Tras su paso por Miss Universo en 2003, Marisol González sigue deslumbrando con su simpatía, sonrisa y atributos físicos. La modelo y conductora de televisión ha sabido perfectamente encontrar el equilibrio para llevar una vida saludable. Confiesa que para ella, ser fit no es sólo cuestión de estética, sino también le ayuda a mantener en buen estado sus articulaciones debido a la artritis que sufre. La comunicadora originaria de Torreón contó todos los detalles de cómo cuida su mente y cuerpo.

¿Tienes una rutina que cumples diariamente? La vida cambia mucho cuando eres mamá; antes normalmente sí estaba muy clavada en el entrenamiento y en el gimnasio, pero de repente, cuando menos te das cuenta, te puedes descuidar, entonces sí trato de mantener una vida activa. Tengo un entrenador personal que va a mi casa por lo menos tres veces a la semana, y él es el que me apoya a mantenerme. También soy de la idea de que hagas lo que hagas tienes que disfrutarlo, por eso disfruto mucho cuidarme. En estos momentos me di un receso y también un permisito de comer un poco más mientras pongo todo en orden.

¿En qué se basa tu alimentación? De lunes a viernes cuido mucho lo que como; como cinco veces al día, tomo mucha agua, y ya los fines de semana me doy permiso de darme gustitos. Últimamente he estado enfocada en disminuir el consumo de gluten, no sólo por estética, sino también por salud, porque yo sufro de artritis y me recomendaron que dejara lo más que pueda el gluten, y creo que sí ayuda bastante a ambas cosas.

¿Haces alguna dieta? Ahorita comencé con una dieta totalmente orgánica para desintoxicar mi cuerpo, porque me di unas vacaciones y subí un poco de peso, pero es normal, todos merecemos un respiro. También traigo de moda tomar la sopa de hueso porque tiene muchos beneficios y he tenido mejor energía desde que la consumo, me la tomo todos los días en ayunas; en cambio, los jugos verdes nunca me gustaron, me dan náuseas.

¿Qué cuidas no comer? No como carnes rojas, me dijeron que tenía que dejar los lácteos, pero se me hace algo muy difícil. El gluten es más fácil de dejar, pero los lácteos son lo que más disfruto. Como pescado, pavo, pollo, pero la carne roja no la digiero.

¿Cuánto tiempo al día le dedicas al ejercicio? Trato de por lo menos realizar una hora de ejercicio tres veces a la semana. También me estoy poniendo como meta dar 10 mil pasos al día como mínimo para poder moverme y estar en constante actividad.

Sin lugar a dudas, una de las conductoras más carismáticas es Tania Rincón; su trabajo más reciente en Guerreros la ha colocado en el gusto del público. Es desinhibida, alegre, jovial y, sobre todo, una mujer sin complicaciones que no le complica la vida a nadie. Tiene 10 años de casada con Daniel Pérez; dos hijos, Patricio, de cuatro años, y Amelia, de tan sólo ocho meses de nacida. No ha parado de trabajar desde que inició su carrera, hace casi 15 años, y muy a pesar de tener poco tiempo para ella, le dedica tiempo a su cuerpo para mantenerse sana y guapa.

Tuviste a Amelia, y rapidísimo te vimos en tu peso y guapísima... Durante el embarazo de Amelia hice mucho ejercicio, incluso a pocos días de dar a luz yo seguía haciéndolo, lo que me ayudó porque dilaté rapidísimo, y eso logró que no fuera mucha la labor de parto; además, la lactancia es maravillosa, a mi hijo lo amamanté hasta los nueve meses, y a mi hija aún le doy, eso ayuda mucho a que pierdas esos kilos que subiste.

¿Nunca hubiera imaginado que fueras partidaria de amamantar? Yo feliz, me siento muy bien de hacerlo; respeto a muchas otras mamás que por trabajo o porque incluso duele y no es tan fácil, no quieren hacerlo, pero yo sí lo he disfrutado mucho.

POR LA MAÑANA: • De cajón, me tomo un litro de agua, porque dicen que en la noche te deshidratas mucho. • Un plato de avena con manzana o plátano.

ME VOY A ENTRENAR, Y DE REGRESO: • Dos huevos estrellados arriba de dos rebanadas de pan con aguacate untado, o revueltos con dos tortillas, o enchiladas, o enfrijoladas; la verdad, es variado.

COMIDA: • Como a las 2 de la tarde con mis hijos. Pollo, res o pescado siempre con verduras y ensalada. • Mas tarde otra fruta.

CENA: • Pechuga asada con arroz integral. • Yogur.

