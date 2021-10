Piden oraciones para Óscar Cadena, lleva tres semanas en terapia intensiva

Aferrado a la vida, el popular presentador de televisión Óscar Cadena, de 75 años, quien se popularizó en la década de los 80 con su programa Cámara infraganti, transmitido por Televisa, lleva tres semanas internado en terapia intensiva en un hospital de Cancún (donde reside con su esposa), derivado de una peritonitis que sufrió. Su hija, María José Cadena, aclaró en entrevista a TVyNovelas que su padre no padece COVID y tampoco está en coma, pero sí sedado e inconsciente. “Cada despertar de mi papá es una bendición”, expresó.

¿Cuál es el estado de salud de tu papá? Mi padre sigue en terapia intensiva desde hace tres semanas, los doctores y el personal médico nos piden que seamos muy pacientes con su recuperación porque ha tenido tres intervenciones quirúrgicas en lo que va de su hospitalización. Nos dicen que la peritonitis, que fue la causa de su ingreso, va desarrollando otros tipos de problemas de salud, pero que cada vez que surgen nuevos síntomas se administran los medicamentos y el tratamiento necesario para atacar el inconveniente y así poder tener una mejoría total de su cuerpo.

¿Esas tres operaciones que mencionas de qué fueron? La primera cirugía fue por una perforación en el estómago y eso provocó un choque séptico en el cuerpo; y las demás operaciones han sido para ir tratando lo que generó la peritonitis.

¿Cuál es el panorama que les dan los doctores? Mi papá está en manos de un gran equipo médico, con el cual mi madre y mi familia estamos muy agradecidos. Especialistas de todas las áreas lo han revisado para examinar que cada uno de sus órganos esté funcionando correctamente. No nos dan tiempo estimado para su egreso del hospital, porque cuando un paciente está en terapia intensiva vamos día con día, hay que ser pacientes con el tema de la recuperación y cada despertar es una bendición de Dios. La gran noticia que nos causa mucha fe y fortaleza es ver cómo él va reaccionando con todos los tratamientos, está respondiendo con sus altas y bajas, depende del día, aunque el cuadro general es favorable. Cada día nuevo es un triunfo y mi papá está luchando.

¿Está consciente? No, él está sedado desde un principio, es una sedación que los médicos decidieron para que su cuerpo se vaya recuperando sin hacer mayor esfuerzo, en los últimos días se ha bajado el nivel de sedación, pero él no está en coma.

¿Lo has podido ver? No, por protocolos del hospital, nadie puede entrar al área de terapia intensiva. Este recinto se encuentra en Cancún y tiene todos los certificados médicos de Estados Unidos y Canadá; no nos permiten estar con él. Mi madre recibe varios reportes médicos al día, y en la noche tiene una llamada por Skype con el doctor y le enseña a mi papá.

¿Tu papá tiene COVID? No, él no tiene COVID.

Estuvieron solicitando donaciones de sangre para tu papá, ¿aún requieren? Estamos muy agradecidos por toda la respuesta que recibimos con la donación de sangre; en este momento hay una gran reserva de sangre en el hospital para mi papá porque no se sabe si en algún momento se pueda necesitar, pero ahorita no, no es de urgencia. Sin la ayuda de todas las personas que se movilizaron no hubiéramos podido recolectar toda la cantidad que se recibió y mi padre necesita.

