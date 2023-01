Pesaba 131 kilos y busca llegar a 70: A Roberto Tello ya le cambió la vida

FOTOGRAFÍAS: CORTESÍA BRYAN MAHOMEDALID LÓPEZ AGUIRRE / DECREE MX. A finales de julio pasado, Roberto Tello se sometió a una cirugía de manga gástrica para bajar de peso, mejorar su estado de salud y blindarse contra la diabetes, a la cual ya estaba propenso. TVyNovelas estuvo con él en Guadalajara, Jalisco, donde se llevó a cabo el procedimiento y tienen lugar las revisiones; ahí descubrimos que ya bajó 22 kilos. “El Koreano”, como se le conoce, y su doctor nos dan los detalles registrados en este proceso.

“DEJÉ DE TOMAR MUCHOS MEDICAMENTOS UN DÍA DESPUÉS DE LA CIRUGÍA”

¿Cómo te sientes con tu nueva figura? Muy contento y agradecido con el equipo médico que me ha tratado, porque es una nueva oportunidad de vivir. A veces nos preocupamos más por vanalidades que por vivir y muchos nos preguntan: “¿Qué es lo que sigue después de la cirugía?”, y esa es la respuesta: vivir, disfrutar que ya nos podemos mover más y que es más fácil hacer actividades, pero sobre todo, tener salud.

¿Cómo te ves ahora en el espejo? Antes me gustaba mucho, pero ahora me gusto más, porque me siento sano.

Roberto Tello

¿Qué te han dicho tus allegados? Por la parte estética, que me ven bien, que me veo menos cachetón y menos gordo. Lo importante para mí era sentirme saludable. Mi papá tuvo diabetes 40 años y se le quitó, pero el día que murió. Yo espero no llegar a eso, por eso tomé la decisión de hacer un cambio drástico en mi vida.

¿Cómo sientes que era tu vida antes? Cuando uno es gordo siempre está pensando en el tema de la dieta, pero no existe nada que te cambie de una día para otro por arte de magia. Dejé de tomar muchos medicamentos un día después de la cirugía, es uno de los beneficios.

“TUVE QUE TIRAR MUCHA ROPA, YA NO ME QUEDABA”

¿Qué tanto te afectaba el sobrepeso? Yo no me hice gordo, tuve la mala suerte de nacer gordo; pesé cinco kilos. Hoy tengo 54 años, pero en mi niñez se tenía la idea de que, entre más gordo estabas, más saludable; esa era la cultura y las abuelas y las tías siempre te querían dar de comer y no siempre lo más sano. Así que el ser gordo toda mi vida no me causó conflicto.

Siempre hablamos de los beneficios después de este tipo de cirugías, pero ¿qué fue lo malo? Tuve que tirar mucha ropa, ya no me quedaba. Muchas veces uno tiene antojos, y en la misma familia luego te hacen romper la dieta. Pero debo entender que no soy el centro del universo, y si yo cambio, no todo mi entorno debe de hacerlo. Debo tener la fuerza para no comer lo que no debo.

¿Qué otros cambios has visto? Ahora veo mejor; tenía la cara tan hinchada que no podía abrir los ojos, ahora sí. Me siento más seguro; la gente me dice que me veo más alto.

¿Crees poder llegar al peso ideal que indica tu médico? Quiero llegar hasta donde me vea bien. Conozco casos de gente que cambia de manera radical e incluso se ven enfermos. Si en los 80 kilos me veo, me siento y mi salud está bien, ahí me quedó. Siempre y cuando la hipertensión y diabetes se controlen y se vayan.

¿Fue una cirugía cara? De esa parte no me gusta hablar mucho, pero quiero hacer una reflexión: ¿Cuánto te cuesta mensualmente estar enfermo? Las medicinas, como la insulina, los análisis, las consultas médicas e incluso un ingreso al hospital.

